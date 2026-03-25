Ultraseltener PS1-Fernseher aus 1997 aufgetaucht und meine Güte sieht der Flimmerkasten cool aus!

Zur ersten PlayStation gab es einen passenden TV.

Sicher besaßen einige von euch die erste PlayStation, beziehungsweise haben sie vielleicht immer noch zu Hause stehen. Den passenden offiziellen PS1-TV von Sony dürften aber die Wenigsten von euch kennen, geschweige denn besitzen. Wir zeigen euch, wie cool das Teil aussieht.

Das ist der Sony KV-21SP1 TV zur PlayStation

Der X-Account (ehemals Twitter) Obsolete Sony konzentriert sich ganz auf vergessene Sony-Geräte. In diese Kategorie passt der KV-21SP1 perfekt. Wie ein Post aus dem Jahr 2023 auf dem Profil verrät, wurden gerade mal 5000 Einheiten des Fernsehers produziert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es handelt sich um einen 21-Zoll-Stereo-TV mit zwei markanten runden Lautsprechern unten. Herausgekommen ist er nur in Japan und war laut dem Post designt, um die PS1 perfekt zu ergänzen. Ebenfalls auf der Frontseite befinden sich unterschiedliche Anschlüsse, darunter ein RGB-Port.

Auf dem YouTube-Account RyanUkAus zeigt sein Sammlerstück in einem Video und liefert auch gleich die Antwort auf die Frage, wo der PlayStation-Fan das seltene Teil eigentlich ergattert hat. Wie der YouTuber erklärt, hat er die Flimmerkiste 2017 bei einer Yahoo-Auktion in Japan ersteigert.

50:28 Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC

Autoplay

Interessant ist natürlich auch die Preisfrage und die Antwort ist erstaunlich: Nur 50 australische Dollar, umgerechnet gerade einmal um die 30 Euro, hat der TV gekostet.

Es folgt jedoch ein großes Aber: Der internationale Versand ist nämlich wiederum eine ganz andere Geschichte. Das große, schwere Paket zu versenden, hat 400 australische Dollar gekostet und war dabei auch noch ziemlich riskant.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Der YouTuber zeigt, welche großen Schäden bei einer anderen Person entstanden sind, die sich den TV aus Japan nach Australien schicken ließ. Außerdem seien die Preise gestiegen, wie RyanUkAus in dem bereits zwei Jahre alten Video erklärt.

Mehr PlayStation-News:

Wer also jetzt Lust bekommen hat, das Sammlerstück selbst aufzustellen, muss wahrscheinlich Glück haben, etwas tiefer in die Tasche greifen und trägt dabei noch ein relativ hohes Risiko.

Was haltet ihr vom Design des TVs? Wusstet ihr außerdem, dass Sony das Gerät produziert hat oder habt ihr vorher noch nie davon gehört?