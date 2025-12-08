The Game Awards 2025: Alle bestätigten Spiele und Ankündigungen der Show, die wir bereits kennen

Resident Evil Requiem ist nur eines der Spiele, die bei den TGA 2025 einen Auftritt bekommen.

In der Nacht auf Freitag finden die diesjährigen Game Awards statt. Bei der Show werden traditionell nicht nur Preise verliehen, es gibt auch allerhand Spiele-Ankündigungen. Viele der Titel sind natürlich eine Überraschung, mehrere von ihnen sind aber auch bereits bestätigt.

Alle bekannten Spiele, die bei den Game Awards 2025 einen Auftritt haben werden

Bislang ist die Liste der bestätigten Spiele für die Game Awards noch überschaubar. Wir gehen aber davon aus, dass es in den kommenden Tagen noch ein paar mehr Ankündigungen geben wird.

Neuer Trailer für Exodus

Das erste Spiel, das für die Game Awards bestätigt wurde, war das Singleplayer-Rollenspiel Exodus. Der SciFi-Titel wurde ursprünglich vor zwei Jahren auf den TGA enthüllt und bekommt auf der Show einen neuen Trailer spendiert.

Release von Phantom Blade Zero

Das 2023 enthüllte Action-RPG Phantom Blade Zero bekommt ebenfalls einen Auftritt und verrät dabei seinen Releasetermin, wie der offizielle X/Twitter-Account der TGA verraten hat.

Übrigens, obwohl Phantom Blade Zero durchaus fordernd ist und mit wuchtiger Action wirbt, ist es kein Soulslike.

Resident Evil Requiem

Etwas vager bleibt der Auftritt des neuen Resident Evil-Spiels. Bestätigt ist nur, dass wir "einen neuen Blick" auf das Horror-Spiel bekommen werden, vermutlich wird es also auch hier einen Trailer geben.

Die mysteriöse Statue

Ende November teaste Host Geoff Keighley wohl ein weiteres Spiel über einen mysteriösen Monolithen in der Wüste an. Der Game Awards-Account hatte dazu noch einen Hinweis gegeben:

„Die █████ sind still. █████ blutet. Neue █████ regen sich.“

Worum es dabei genau geht, können wir nur mutmaßen. Bestätigt ist nur, dass es nicht um Lords of the Fallen 2 und wohl auch nicht um ein neues God of War gehen soll. Möglich wären dagegen eine neue Erweiterung für Diablo 4, The Elder Scrolls 6 oder gar ein Elden Ring 2.

Weitere Ankündigungen

Darüber hinaus gibt es noch ein paar weitere bestätigte Auftritte, die eher indirekt mit Videospielen zu tun haben. So wissen wir beispielsweise, dass Evanescence ihren Song Afterlive (aus der Netflix-Serie zu Devil May Cry) live performen werden.

Alles zum Start der Game Awards und wo ihr die Show schauen könnt, lest ihr hier:

Diese Spiele sind bei den Game Awards 2025 nicht dabei

Neben einigen bekannten Ankündigungen gibt es auch bereits die ersten Spiele, von denen wir wissen, dass sie keinen Auftritt bei der Show haben werden. Konkret hatte CD Projekt Red Co-CEO Michał Nowakowski über X/Twitter verraten, dass das Studio keine neuen Inhalte bei den diesjährigen TGA zeigen wird.

Damit wissen wir also, dass es sowohl zu The Witcher 4 als auch Cyberpunk 2 nichts Neues zu sehen geben wird. Das neue The Witcher bekommt also nur in der Most Anticipated Game-Kategorie einen Auftritt.

Außerdem wissen wir dank des Social Media-Accounts von Prince of Persia, dass auch Prince of Persia: The Sands of Time diesmal nicht dabei ist.