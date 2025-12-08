GTA Berlin: Diese deutsche San Andreas-Mod sollte vor 18 Jahren eines der ambitioniertesten Projekte seiner Art werden - das ist draus geworden

Vor fast schon 20 Jahren wollten einige GTA-Fans aus Deutschland den lange gehegten Wunsch nach einem GTA Berlin Wirklichkeit werden lassen.

David Molke
08.12.2025 | 19:05 Uhr

GTA Berlin hätte richtig cool werden können, bleibt aber unvollendet (Screenshot: youtube.comwatch?v=WMJq84-O27U). GTA Berlin hätte richtig cool werden können, bleibt aber unvollendet (Screenshot: youtube.com/watch?v=WMJq84-O27U).

GTA in der eigenen Heimatstadt – davon träumen sicherlich viele Menschen auf der ganzen Welt. Eine Gruppe an Moddern hat sich vor über 18 Jahren zusammengetan, um genau diesen Traum wahrzumachen. Aber fertig geworden ist die Mammut-Mod leider nie. Unter anderem auch deshalb, weil einer der Beteiligten viel zu früh gestorben ist.

GTA Berlin war sogar schon spielbar und so sieht die beeindruckende Fan-Mod aus

2007 wurde eine Demo-Version der Mod für GTA: San Andreas veröffentlicht, die auf den vielversprechenden Namen GTA Berlin hört. Darin kann man einige Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, den Reichstag oder den Bereich rund um die Friedrichstraße erkunden. Für damalige Verhältnisse sieht das auch wirklich beeindruckend aus.

Video starten 17:04 Grand Theft Auto - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5 - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5

Man darf nur nicht zu genau hinsehen oder zu weit in eine Richtung fahren. Dann hören nämlich plötzlich einfach irgendwann die Häuser auf und manches Wahrzeichen steht mitten im nebligen Nirgendwo. Aber der Detailgrad ist teilweise trotzdem beeindruckend und man merkt direkt, dass hier viel Arbeit und Liebe in das Herzensprojekt geflossen ist.

Wie die spielbare Demo-Version von GTA Berlin aus dem Jahr 2007 ausgesehen hat, könnt ihr euch in diesem aktuellen YouTube-Video ansehen. Es handelt sich hierbei natürlich nur um eine Art Momentaufnahme, das Video liefert aber trotzdem einen sehr guten Eindruck davon, was alles schon in der Mod enthalten war – und was noch fehlt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die U-Bahnhaltestelle Friedrichsstraße strotzt beispielsweise nur so vor coolen, kleinen Details. Die Schilder passen, Fahrgäste sitzen auf den Wartebänken und es gibt auch noch jede Menge witzige Werbetafeln.

Geplant war natürlich, das Ganze noch massiv auszubauen. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch noch eine ganze Weile passiert: Auf der offiziellen GTA Berlin-Internetseite stammt der letzte Beitrag aus dem Jahr 2015. Das liegt zwar mittlerweile auch schon wieder zehn Jahre in der Vergangenheit, aber macht deutlich, dass auch im Zeitraum zwischen 2007 und 2015 noch einiges passiert ist.

Beispielsweise wurde das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit dem angrenzenden Zietenplatz und dem darunterliegenden U-Bahnhof fertiggestellt, wie im November 2015 verkündet wurde. Auch die Museumsinsel, die Landesvertretung des Landes Mecklenburg, der Pariser Platz und kleine Teile des Boulevards Unter den Linden wurden schon in der Mod nachgebaut.

Mehr:
GTA 6-Verschiebung, Crunch und Entlassungen: Ich habe mich durch die Rockstar-Kontroverse gewühlt, damit ihr es nicht tun müsst
von Eleen Reinke
Neues Material aus GTA 6: Ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter will eigentlich nur sein Demo Reel hochladen und leakt dabei wohl 19 Sekunden GTA-Animationen
von Eleen Reinke
GTA 6 ist heute in einem Jahr draußen - aber Fans haben Angst, sich richtig zu freuen: "Jedes Mal, wenn ihr einen Countdown macht, wird es wieder verschoben"
von Linda Sprenger

Aber offensichtlich ist die Arbeit an der Mod im Sande verlaufen, seit zehn Jahren gab es keine nennenswerten Neuerungen mehr. Das liegt unter anderem daran, dass Modder und Mapping-Legende ODIE viel zu früh gestorben ist.

Wie ein laut eigener Aussage ebenfalls an dem Projekt beteiligter Modder in den Kommentaren des YouTube-Videos berichtet, sei zwischenzeitlich sogar geplant gewesen, GTA Berlin in eine GTA 4-Mod umzuwandeln. Letztlich wäre das Ganze aber am fehlenden Nachwuchs und gigantischen Aufwand gescheitert.

Wie findet ihr das, was bereits in der GTA Berlin-Mod zu sehen ist? Welchen Stadtteil hättet ihr am liebsten erkundet?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
GTA: San Andreas
Amazon
GTA: San Andreas
ab 2,67 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA: San Andreas

GTA: San Andreas

Genre: Action

Release: 26.10.2004 (PS4, Xbox One, PS2), 12.12.2012 (PS3), 2014 (Xbox 360), 11.12.2013 (iOS, Android), weitere ...

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

14.07.2025

GTA San Andreas: Alle Cheats für Xbox Series X/S und Xbox One (+ GTA Trilogy)

25.12.2024

"Spiele-Releases waren damals anders": Entwickler von GTA San Andreas erzählt, wie sich der Launch-Stress in 20 Jahren verändert hat

05.11.2024

GTA San Andreas wurde zum Release von einem fiesen Bug geplagt, den Rockstar damals übersehen hat

29.10.2024

GTA: San Andreas sollte eigentlich drei Maps haben, bis ein Meeting alles veränderte

16.08.2024

Neue GTA San Andreas-Version auf unbestimmte Zeit verschoben
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
GTA Berlin: Diese deutsche San Andreas-Mod sollte vor 18 Jahren eines der ambitioniertesten Projekte seiner Art werden - das ist draus geworden

vor einer Minute

GTA Berlin: Diese deutsche San Andreas-Mod sollte vor 18 Jahren eines der ambitioniertesten Projekte seiner Art werden - das ist draus geworden
Pokémon-Sammler kauft sich einige Karten und ist überzeugt, dass sie gefälscht sind - zerreißt sie und will sein Geld zurück, aber wie sich rausstellt, sind die Karten echt

vor 20 Minuten

Pokémon-Sammler kauft sich einige Karten und ist überzeugt, dass sie gefälscht sind - zerreißt sie und will sein Geld zurück, aber wie sich rausstellt, sind die Karten echt
LEGO-Sammler hat unfassbares Glück: Supermarkt verkauft ihm neues Blumen-Set, das eigentlich erst im Januar 2026 erscheint

vor 33 Minuten

LEGO-Sammler hat unfassbares Glück: Supermarkt verkauft ihm neues Blumen-Set, das eigentlich erst im Januar 2026 erscheint
Dieses Horrorspiel hat mich noch tagelang nach dem Zocken verfolgt - jetzt bekommt ihr es für nur 1,42 Euro im PS Store

vor 52 Minuten

Dieses Horrorspiel hat mich noch tagelang nach dem Zocken verfolgt - jetzt bekommt ihr es für nur 1,42 Euro im PS Store
mehr anzeigen