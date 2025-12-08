GTA Berlin: Diese deutsche San Andreas-Mod sollte vor 18 Jahren eines der ambitioniertesten Projekte seiner Art werden - das ist draus geworden

GTA Berlin hätte richtig cool werden können, bleibt aber unvollendet (Screenshot: youtube.com/watch?v=WMJq84-O27U).

GTA in der eigenen Heimatstadt – davon träumen sicherlich viele Menschen auf der ganzen Welt. Eine Gruppe an Moddern hat sich vor über 18 Jahren zusammengetan, um genau diesen Traum wahrzumachen. Aber fertig geworden ist die Mammut-Mod leider nie. Unter anderem auch deshalb, weil einer der Beteiligten viel zu früh gestorben ist.

GTA Berlin war sogar schon spielbar und so sieht die beeindruckende Fan-Mod aus

2007 wurde eine Demo-Version der Mod für GTA: San Andreas veröffentlicht, die auf den vielversprechenden Namen GTA Berlin hört. Darin kann man einige Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, den Reichstag oder den Bereich rund um die Friedrichstraße erkunden. Für damalige Verhältnisse sieht das auch wirklich beeindruckend aus.

Man darf nur nicht zu genau hinsehen oder zu weit in eine Richtung fahren. Dann hören nämlich plötzlich einfach irgendwann die Häuser auf und manches Wahrzeichen steht mitten im nebligen Nirgendwo. Aber der Detailgrad ist teilweise trotzdem beeindruckend und man merkt direkt, dass hier viel Arbeit und Liebe in das Herzensprojekt geflossen ist.

Wie die spielbare Demo-Version von GTA Berlin aus dem Jahr 2007 ausgesehen hat, könnt ihr euch in diesem aktuellen YouTube-Video ansehen. Es handelt sich hierbei natürlich nur um eine Art Momentaufnahme, das Video liefert aber trotzdem einen sehr guten Eindruck davon, was alles schon in der Mod enthalten war – und was noch fehlt:

Die U-Bahnhaltestelle Friedrichsstraße strotzt beispielsweise nur so vor coolen, kleinen Details. Die Schilder passen, Fahrgäste sitzen auf den Wartebänken und es gibt auch noch jede Menge witzige Werbetafeln.

Geplant war natürlich, das Ganze noch massiv auszubauen. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch noch eine ganze Weile passiert: Auf der offiziellen GTA Berlin-Internetseite stammt der letzte Beitrag aus dem Jahr 2015. Das liegt zwar mittlerweile auch schon wieder zehn Jahre in der Vergangenheit, aber macht deutlich, dass auch im Zeitraum zwischen 2007 und 2015 noch einiges passiert ist.

Beispielsweise wurde das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit dem angrenzenden Zietenplatz und dem darunterliegenden U-Bahnhof fertiggestellt, wie im November 2015 verkündet wurde. Auch die Museumsinsel, die Landesvertretung des Landes Mecklenburg, der Pariser Platz und kleine Teile des Boulevards Unter den Linden wurden schon in der Mod nachgebaut.

Aber offensichtlich ist die Arbeit an der Mod im Sande verlaufen, seit zehn Jahren gab es keine nennenswerten Neuerungen mehr. Das liegt unter anderem daran, dass Modder und Mapping-Legende ODIE viel zu früh gestorben ist.

Wie ein laut eigener Aussage ebenfalls an dem Projekt beteiligter Modder in den Kommentaren des YouTube-Videos berichtet, sei zwischenzeitlich sogar geplant gewesen, GTA Berlin in eine GTA 4-Mod umzuwandeln. Letztlich wäre das Ganze aber am fehlenden Nachwuchs und gigantischen Aufwand gescheitert.

Wie findet ihr das, was bereits in der GTA Berlin-Mod zu sehen ist? Welchen Stadtteil hättet ihr am liebsten erkundet?