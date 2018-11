Mit der PlayStation Classic erwartet euch eine PS1-Mini-Konsole, die insgesamt 20 vorinstallierte Spiele wiederbelebt.

Update am 26. November: Mittlerweile ist nicht nur die Liste der PS1-Mini-Spiele bekannt. Sony hat über den PS Blog weitere Details veröffentlicht, unter anderem welche Klassiker ihr im Multiplayer spielen könnt und wie ihr "Discs" wechselt. Wir haben alle Infos für euch aufbereitet.

Diese 20 Spiele bringt die Mini-Konsole mit sich:

PS1 Mini - Das sind alle Games

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash!

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe's Oddysee

Rayman

Resident Evil Director's Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy's Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Alle Spiele sind intern gespeichert. Es gibt dementsprechend keine Discs. Bei Spielen, deren Disc im Original gewechselt werden muss wie Final Fantasy 7 und Metal Gear Solid hat sich Sony einen kleinen Kniff einfallen lassen.

Werdet ihr aufgefordert die "Disc" zu wechseln, dann beendet das laufende Spiel und betätigt den "Open"-Button eurer Minikonsole. Ihr landet im Menü und könnt hier die virtuelle Disc austauschen.

Wie wird gespeichert? Verwendeten wir im Original Memory Cards, speichert ihr Spiele jetzt intern. Wir können über das Hauptmenü/UI der Mini-Konsole bis zu 15 virtuelle Memory Card-Slots pro Spiel anlegen.

Diese Spiele könnt ihr im Koop spielen

Das PS1 Mini kommt bekanntlich mit zwei Controllern. Einige der 20 Spiele könnt ihr nämlich zu zweit im Multiplayer beziehungsweise Couch-Koop spielen – und zwar folgende Titel:

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Intelligent Qube

Mr. Driller

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter 2 Turbo

Tekken 3

Tom Clancy's Rainbow Six

Twisted Metal

Werden noch weitere Spiele erscheinen? Nein. Mehr als die 20 vorinstallierten Spiele wird Sony nicht für die Minikonsole veröffentlichen. Es wird keine zukünftige Updates mit neuen Titeln geben. Online-Funktionen gibt es ebenfalls nicht. Wie beim Original wird komplett offline gespielt.

Wann kommt das PS1 Mini raus? Das PlayStation Classic erscheint in Europa, Nordamerika und Japan bereits in diesem Jahr, und zwar am 3. Dezember 2018.

Das kleine Gerät wird zu einem Preis von rund 100 Euro angeboten. Mehr Infos findet ihr hier:

PS1 Mini - Alle Inhalte und Eckdaten

Was ihr über Inhalt und mehr wissen müsst

Hier der Trailer zu den wiederbelebten Klassikern:

Seid ihr mit der Auswahl zufrieden? Welche Spiele fehlen eurer Meinung nach?