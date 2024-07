Spieler bekommt von seiner Schwiegermutter PS2 mit legendären Games geschenkt, es war die Konsole ihres Ex-Mannes

Welche Games würdet ihr zuerst zocken?

Wenn ihr ein wenig in Nostalgie schwelgen wollt, dann könnt ihr das ja gemeinsam mit Redditor "zshort7272" tun. Dieser hat nach eigenen Angaben von seiner Schwiegermutter die PS2 ihres Ex-Mannes mit mehreren Games geschenkt bekommen, darunter die beiden Klassiker Final Fantasy 10 und GTA Vice City:

In seinem Reddit-Beitrag schreibt er folgendes:

Meine Schwiegermutter veranstaltet einen Flohmarkt und als sie all ihre alten Sachen durchstöberte, fand sie die PlayStation 2 ihres Ex-Mannes und fragte mich, ob ich sie mit allen Spielen mitnehmen wollte. Es ist zwar keine große Auswahl, aber welches (Spiel) soll ich zuerst zocken?

Hier sind alle PS1-/PlayStation 2-Spiele, die der Glückliche bekommen hat:

Tomb Raider (für PS1)

Grand Theft Auto: Vice City (für PS2)

Final Fantasy 10 (für PS2)

Scooby-Doo: Night of 100 Frights

Baldur's Gate: Dark Alliance (für PS2)

Drakan: The Ancients' Gates (für PS2)

Evergrace (für PS2)

"Was soll ich spielen?" Community empfiehlt Final Fantasy 10

In seinem Post fragt der Beschenkte, welchen Klassiker er als erstes zocken soll. In den Kommentaren unter dem Post wird am häufigsten Square Enix' RPG Final Fantasy 10 genannt.

Tatsächlich ist Final Fantasy 10 auch unserer Meinung nach heute noch sehr empfehlenswert. Zwar gibt es FF10 mittlerweile als grafisch und technisch verbessertes Remaster, das ihr auf der PS4 und dank Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 zocken könnt.

Aber auch die PS2-Version ist trotz deutlicher technischer Alterserscheinungen dank des fantastischen Kampfsystems, dem ausgereiften Fortschrittssystem und der emotionalen Story und reichhaltigen Spielwelt auch heute noch gut spielbar.

Falls ihr jetzt Lust auf FFX bekommen habt, dann greift jedoch am besten zum PS4-Remaster von Final Fantasy X/X-2. Hier bekommt ihr nicht nur die aktuell technisch beste Version des RPGs, sondern profitiert auch von neu arrangierten Musikstücken.

Verratet uns gerne: Besitzt ihr eure alte PlayStation 2 samt Spielen noch? Welche Retro-Schätze habt ihr noch zu Hause stehen? Schreibt es uns in die Kommentarsektion Wir freuen uns sehr auf eure Antworten!