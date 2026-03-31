PS2-Klassiker neu aufgelegt: Rollenspiel ist nach 20 Jahren auf PS5 & Switch 2 und jetzt günstig!

Dass dieses PS2-Rollenspiel ein so aufwendiges Remaster bekommen hat, war eine angenehme Überraschung. Jetzt gibt's die Neuauflage im Angebot.

Erst im letzten Jahr ist ein obskurer Rollenspiel-Klassiker, der ursprünglich vor 20 Jahren für PlayStation 2 erschienen ist, mit einer aufwendigen und stark verbesserten Neuauflage zurückgekehrt. Jetzt könnt ihr euch das Remaster bereits günstig schnappen: Bei Amazon gibt es gerade die Versionen für Switch 2 und PS5 zum Top-Preis im Angebot. Hier geht's zum Deal:

Amazon macht bislang keine Angaben zur Dauer des Deals, er kann also jederzeit wieder enden. Falls dieses Spiel ohnehin nicht ganz das Richtige für euch ist, könnt ihr euch bei Amazon gerade übrigens vor allem für PS5 auch noch ein paar weitere Rollenspiele günstiger sichern:

Dämonen im Jahr 1931: Das ist die Neuauflage des PS2-Rollenspielklassikers!

Allein schon das Setting im Japan des Jahres 1931 macht Raidou zu etwas Besonderem.

Es geht hier um Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, eine Neuauflage des 2006 erschienenen PS2-Spiels Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army. Bei diesem wiederum handelt es sich um ein Spin-off der mittlerweile dutzende Spiele umfassenden Rollenspiel-Reihe Megami Tensei, zu der auch die Persona-Spiele gehören.

Dafür, dass es sich offiziell lediglich um ein Remaster handelt, ist die Neuauflage erstaunlich aufwendig. Nicht nur ist Raidou Remastered dem Original grafisch weit überlegen, auch die Dialoge sind nun komplett vertont (allerdings nur auf Englisch und Japanisch, Deutsch gibt es lediglich in Untertiteln) und die Steuerung sowie das Kampfsystem wurden überarbeitet.

Anders als in der Persona-Reihe bekommt ihr hier actionreiche Echtzeit-Gefechte geboten, in denen ihr sowohl im Nahkampf als auch mit Schusswaffen Dämonen schnetzelt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle des jungen Raidou, der im Tokyo des Jahres 1931 als Privatdetektiv arbeitet und mit übernatürlichen Kräften ausgestattet ist: Raidou kann Teufel beschwören, die ihm nicht nur im Kampf, sondern auch bei der Lösung von Rätseln helfen.

In den Action-Kämpfen nimmt Raidou es mit Dämonen auf, wird dabei aber von seinen eigenen Teufelshelfern unterstützt.

Im Spiel bekommt ihr es mit einem besonders seltsamen Fall zu tun: Eine Schülerin beauftragt Raidou damit, sie zu töten. Bevor er auch nur nach dem Grund für den seltsamen Auftrag fragen kann, wird sie jedoch entführt. Also macht ihr euch mit Raidou auf eine Suche durch verschiedene historische Viertel Tokios. Eine klassische Open World bekommt ihr dabei zwar nicht, aber doch weitläufige Gebiete, die ihr frei erkunden dürft.

Insgesamt ist Raidou Remastered auch zwanzig Jahre nach dem Original noch immer ein nicht nur kompetentes, sondern auch sehr ungewöhnliches Rollenspiel-Erlebnis. Schon das Setting macht es zu etwas Besonderem, ins Japan zwischen den Weltkriegen sind wir noch nicht oft gereist. Außerdem ist es natürlich gerade für diejenigen ein spannender-Titel, die schon immer interessiert auf Persona geschielt haben, aber mit den Rundenkämpfen nichts anfangen konnten.