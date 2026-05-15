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Das schönste LEGO Zelda-Set gibt es bald nicht mehr: LEGO verkauft letzte Restexemplare!

Schon bald wird es das schönste LEGO Zelda-Set, das euch Szenen aus gleich zwei Nintendo-Hits nachspielen lässt, nicht mehr im Handel geben. Jetzt könnt ihr euch noch die letzten Restexemplare sichern!

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GamePro Deals
15.05.2026 | 18:36 Uhr


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Das LEGO-Set lässt euch Szenen aus zwei verschiedenen Zelda-Spielen nachstellen. Das LEGO-Set lässt euch Szenen aus zwei verschiedenen Zelda-Spielen nachstellen.

Es war das erste LEGO Zelda-Set auf dem Markt und ist bis heute der hübscheste und umfangreichste LEGO-Bausatz zu der Nintendo-Franchise: Der LEGO Zelda Deku-Baum, der euch Szenen aus gleich zwei Zelda-Spielen nachstellen lässt, wird bald nicht mehr verfügbar sein. Durch ein simples „Letzte Gelegenheit“ auf der Shopseite hat LEGO indirekt angedeutet, dass das Set nicht länger produziert wird und nur noch die Restbestände verkauft werden:

Das schönste LEGO Zelda-Set jetzt noch schnell sichern!

Falls ihr euch das Zelda-Set, das erst im September 2024 erschienen ist, doch noch sichern wollt, wird es also höchste Zeit, auf den obigen Link zu klicken und zuzuschlagen. Wie groß die noch übrigen Vorräte sind, verrät LEGO nicht.

Zwei ikonische Nintendo-Szenen in einem Set: Das ist der LEGO Zelda Deku-Baum!

In der Ocarina of Time-Version beinhaltet der LEGO Zelda Deku-Baum einen Turm sowie eine Spinne im Inneren. In der Ocarina of Time-Version beinhaltet der LEGO Zelda Deku-Baum einen Turm sowie eine Spinne im Inneren.

Der LEGO The Legend of Zelda Deku-Baum umfasst 2500 Teile und zeichnet sich nicht zuletzt durch seine Wandlungsfähigkeit aus: Das Set lässt sich so umgestalten, sodass es entweder eine Szene aus Ocarina of Time oder aus Breath of the Wild zeigt. Je nach Version ist es 33 x 35 oder 31 x 39 cm groß. In beiden Fällen hat der Baum bewegliche Gesichtszüge und abnehmbare Seitenwände, um einen Blick in sein Inneres werfen zu können.

LEGO Zelda Deku-Baum jetzt schnappen!

In der Ocarina of Time-Version findet ihr im Inneren des Baumes eine riesige Spinne samt Netz, in der Breath of the Wild-Fassung ist der Hohlraum hingegen gemütlicher gestaltet und bietet sogar einen Schlafplatz. Letztere Version bietet zudem einen größeren Vorplatz vor dem Baum. Dieser fehlt in der anderen Variante zwar, dafür enthält diese noch einen kleinen Turm, der separat aufstellbar ist.

In der Breath of the Wild-Version hat der LEGO Zelda Deku-Baum einen größeren Vorplatz und ein gemütlicheres Innenleben. In der Breath of the Wild-Version hat der LEGO Zelda Deku-Baum einen größeren Vorplatz und ein gemütlicheres Innenleben.

Link wird euch als Minifigur in drei verschiedenen Varianten geliefert, damit ihr ihn an die jeweilige Situation anpassen könnt. Auch eine Figur von Zelda ist enthalten. Außerdem sind noch eine Menge Items und Ziergegenstände Teil des Sets, darunter die Okarina der Zeit, das Master-Schwert und der Hylia-Schild sowie verschiedene Pflanzen aus der Zelda-Welt Hyrule. Für Fans der Spielereihe ist das Set also definitiv ein schickes Ausstellungsstück.

Schnappt euch das LEGO Zelda-Set, bevor es weg ist!
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