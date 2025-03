PlayStation-Ultra packt PS2, PS3, PS4 und PS5 auf einen einzigen Schreibtisch - Community piesackt ihn wegen fehlender Beinfreiheit und seinem Mini-Tisch

Die Konsolen-Sammlung ist cool, aber besonders bequem sieht das nicht aus. (Bild: Fine_Still_9125 auf Reddit)

Sony hat mittlerweile fünf Generationen ihrer PlayStation-Heimkonsolen veröffentlich. Während viele Spiele mittlerweile dank Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielbar sind, wird für viele Titel noch immer die Original-Hardware benötigt.

Ein PlayStation-Fan hat jetzt seinen Schreibtisch geteilt, an dem er gleich vier der fünf erschienenen Konsolen angeschlossen hat. So richtig bequem sieht das allerdings nicht aus. Und das lässt ihn auch die Community wissen.

Vier PlayStation-Generationen an einem Tisch

Darum geht's: Im PlayStation-Subreddit hat der User Fine_Still_9125 vor einigen Tagen einen Postabgesetzt. Darin zeigt er seinen Schreibtisch, an dem er eine PS2, eine PS3, eine PS4 und eine PS5 an insgesamt zwei Bildschirme angeschlossen hat. Ein Haufen Spiele und die passenden Controller sind natürlich auch dabei.

Das ist der Post mit dem Bild:

Auf seine Frage, was man sich mehr wünschen könnte als eine PS2, eine PS3, eine PS4 und eine PS5, gibt der User AllBadForYou die wohl einzige richtige Antwort und schreibt einfach:

PS1?

Tatsächlich gibt es aber auch ein paar weitere (nicht ganz ernst gemeinte) Vorschläge. Wir haben mal ein paar davon für euch herausgesucht:

pepito1989: "Beinfreiheit?"

reapseh0: "Kabelmanagement"

digidave1: "Einen größeren Bildschirm"

Shimazu_X: "Einen größeren Tisch. Aber coole Konsolen"

Auch die PSP und die PS Vita werden mehrmals erwähnt, auch wenn die beiden Handhelds natürlich nicht unbedingt an einen Schreibtisch gebunden sind. Auch PlayStation VR wäre noch eine mögliche Ergänzung.

So cool der Aufbau auch ist, es dürfte wohl tatsächlich nicht ganz einfach sein, daran bequem zu zocken. Der User gibt zwar an, dass er einen Stuhl davorstellen kann und für die PS2 in einen Sitzsack wechselt, aufpassen muss er dabei aber wohl trotzdem.

Gerade die Einbindung der PS4 ist in dem Aufbau zudem eigentlich überflüssig, da die PS5 Disc-Version ja problemlos alle PS4-Spiele abspielen kann. In der Sammlung darf die Konsole aber natürlich trotzdem nicht fehlen.

Was haltet ihr davon? Genial oder doch übertrieben?