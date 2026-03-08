Playstation-Fan findet findet fast brandneue PS3 im Müll, mit der nicht mal 4 Tage gespielt wurde

Was man nicht so alles im Müll findet.

Manche Konsolen oder Spiele sind kaum noch zu bekommen. Da sie nicht mehr hergestellt und vertrieben werden, muss man tief in die Tasche greifen oder sehr viel Glück haben. Auf einen Reddit-User trifft wohl Letzteres zu und er konnte kaum glauben, was er während der Arbeit zwischen Hausrat und Sperrmüll entdeckte.

Ein echter Glücksfall

Im Subreddit r/PS3 berichtet User doomsaier1 von einem Fund, der einige Retro-Fans begeistern dürfte.

Gefunden wurde eine sogenannte "Phat"-PS3 mit der Modellnummer CECHC04. Das ist eine der frühen Versionen, die noch PS2-Spiele abspielen konnte. Anders als die allererste Generation setzte dieses Modell nicht mehr auf vollständige PS2-Hardware, sondern erreichte die Abwärtskompatibilität teilweise per Emulation.

Spätere Revisionen strichen dieses Feature jedoch komplett. Entsprechend begehrt sind diese Modelle bis heute.

Kaum gelaufen – oder doch?

Der Fund war nicht nur funktionstüchtig, er enthielt sogar noch eine Disc mit FIFA 14. Doch der eigentliche Knaller kam nach dem Jailbreak und einem Blick auf die Laufzeit-Statistik: Nur 3 Tage und 22 Stunden soll die Konsole insgesamt gelaufen sein.

Ich hätte erwartet, dass sie kaputt ist. Aber alles funktioniert. Ich glaube, ich hatte einfach riesiges Glück.

Fast wie ein Oldtimer mit extrem wenig Kilometern. Der Finder überlegt sogar, ob er die Konsole lieber schont, statt sie aktiv zu nutzen.

Allerdings weisen einige Technik-Kenner im Thread darauf hin, dass die Statistik möglicherweise nicht die komplette Wahrheit erzählt. Bei unsachgemäßem Ausschalten kann es sein, dass Laufzeiten nicht korrekt protokolliert werden. Ganz so eindeutig ist der "4-Tage-Rekord" also nicht.

Warum wühlt man eigentlich im Müll?

Der User arbeitet in der Müllabfuhr. Er schreibt, dass er regelmäßig "all den seltsamen und nützlichen Kram" sieht, den Menschen wegwerfen.

Warum jemand eine funktionierende, heute durchaus gefragte PS3 einfach entsorgt, bleibt trotzdem ein kleines Rätsel. Gerade Modelle mit Abwärtskompatibilität sind unter Sammlern sehr beliebt – damals wie heute.

Ich bin auf jeden Fall neidisch. Meine PS3 ist mal in Flammen aufgegangen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Habt ihr schon mal Gaming-Hardware vor dem Wegwerfen gerettet?