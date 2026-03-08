Playstation-Fan findet findet fast brandneue PS3 im Müll, mit der nicht mal 4 Tage gespielt wurde

Ein Fan entdeckt eine seltene, abwärtskompatible PS3 im Abfall – und die Konsole wurde offenbar kaum genutzt.

Stephan Zielke
08.03.2026 | 19:22 Uhr

Was man nicht so alles im Müll findet. Was man nicht so alles im Müll findet.

Manche Konsolen oder Spiele sind kaum noch zu bekommen. Da sie nicht mehr hergestellt und vertrieben werden, muss man tief in die Tasche greifen oder sehr viel Glück haben. Auf einen Reddit-User trifft wohl Letzteres zu und er konnte kaum glauben, was er während der Arbeit zwischen Hausrat und Sperrmüll entdeckte.

Ein echter Glücksfall

Im Subreddit r/PS3 berichtet User doomsaier1 von einem Fund, der einige Retro-Fans begeistern dürfte.

Video starten 50:28 Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC

Gefunden wurde eine sogenannte "Phat"-PS3 mit der Modellnummer CECHC04. Das ist eine der frühen Versionen, die noch PS2-Spiele abspielen konnte. Anders als die allererste Generation setzte dieses Modell nicht mehr auf vollständige PS2-Hardware, sondern erreichte die Abwärtskompatibilität teilweise per Emulation.

Spätere Revisionen strichen dieses Feature jedoch komplett. Entsprechend begehrt sind diese Modelle bis heute.

Kaum gelaufen – oder doch?

Der Fund war nicht nur funktionstüchtig, er enthielt sogar noch eine Disc mit FIFA 14. Doch der eigentliche Knaller kam nach dem Jailbreak und einem Blick auf die Laufzeit-Statistik: Nur 3 Tage und 22 Stunden soll die Konsole insgesamt gelaufen sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ich hätte erwartet, dass sie kaputt ist. Aber alles funktioniert. Ich glaube, ich hatte einfach riesiges Glück.

Fast wie ein Oldtimer mit extrem wenig Kilometern. Der Finder überlegt sogar, ob er die Konsole lieber schont, statt sie aktiv zu nutzen.

Allerdings weisen einige Technik-Kenner im Thread darauf hin, dass die Statistik möglicherweise nicht die komplette Wahrheit erzählt. Bei unsachgemäßem Ausschalten kann es sein, dass Laufzeiten nicht korrekt protokolliert werden. Ganz so eindeutig ist der "4-Tage-Rekord" also nicht.

Viele PlayStation-Fans rätseln nach 26 Jahren noch immer, was dieser mysteriöse Knopf des PS2-Controllers wirklich macht
von Jonas Herrmann
"Master Laptop" wird von 12.000 Fans für seine 25 Anschlüsse und 2(!) Laufwerke gefeiert - das genaue Gegenteil des heutigen Slim-Trends
von David Molke

Warum wühlt man eigentlich im Müll?

Der User arbeitet in der Müllabfuhr. Er schreibt, dass er regelmäßig "all den seltsamen und nützlichen Kram" sieht, den Menschen wegwerfen.

Warum jemand eine funktionierende, heute durchaus gefragte PS3 einfach entsorgt, bleibt trotzdem ein kleines Rätsel. Gerade Modelle mit Abwärtskompatibilität sind unter Sammlern sehr beliebt – damals wie heute.

Ich bin auf jeden Fall neidisch. Meine PS3 ist mal in Flammen aufgegangen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Habt ihr schon mal Gaming-Hardware vor dem Wegwerfen gerettet?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Playstation-Fan findet findet fast brandneue PS3 im Müll, mit der nicht mal 4 Tage gespielt wurde

vor einer Stunde

Playstation-Fan findet findet fast brandneue PS3 im Müll, mit der nicht mal 4 Tage gespielt wurde
Resident Evil Requiem-Fan hat herausgefunden, was Grace zu Beginn im Hotel auf ihrem Laptop liest - und die Antwort sorgt in der Community für Schmunzeln

vor 2 Stunden

Resident Evil Requiem-Fan hat herausgefunden, was Grace zu Beginn im Hotel auf ihrem Laptop liest - und die Antwort sorgt in der Community für Schmunzeln
Ein LEGO-Baumeister baut Siedler von Catan aus Steinen – es funktioniert wie das Original, sieht fantastisch aus und sein Sohn will nie wieder eine andere Variante benutzen

vor 2 Stunden

Ein LEGO-Baumeister baut Siedler von Catan aus Steinen – es funktioniert wie das Original, sieht fantastisch aus und sein Sohn will nie wieder eine andere Variante benutzen
Red Dead Redemption 2: Spieler findet nach 9 Story-Durchläufen neue Art, durch die Open World zu reisen - Kennt ihr diese Methode schon?   3     3

vor 3 Stunden

Red Dead Redemption 2: Spieler findet nach 9 Story-Durchläufen neue Art, durch die Open World zu reisen - Kennt ihr diese Methode schon?
mehr anzeigen