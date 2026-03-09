Modder schafft es, Linux auf seiner PS5 zu installieren und spielt GTA 5 direkt in 60 fps und mit Raytracing ab

Auf GTA 6 müssen wir noch ein bisschen warten, aber GTA 5 sieht immer noch gut aus – erst recht so.

Plattform-Exklusivität hin oder her, wir wollen eigentlich möglichst wenig Geräte haben, auf denen wir möglichst viel spielen können. Da kommt es gerade recht, dass die nächste Xbox auch PC-Titel abspielen können soll und dass ein Modder jetzt Linux mit allem Drum und Dran auf der PS5 zum Laufen bekommen hat.

Modder macht seine PS5 zur Steam Machine

Dieser Modder hat jetzt eindrucksvoll gezeigt, dass es technisch möglich ist, ein Linux-Betriebssystem auf der Standard-PS5 zu installieren. Damit geht einher, dass auch sämtliche Spiele, die über dieses PC-Betriebssystem funktionieren, so auf der PS5 gezockt werden können.

Als Vorzeige-Beispiel hat sich Andy Nguyen GTA 5 in der Enhanced Edition für den PC ausgesucht. Es läuft dank der Linux-Distribution mit vollem Raytracing und 60 FPS. Die PS5-Fassung von GTA 5 muss normalerweise auf einige Raytracing-Features wie Globale Beleuchtung verzichten und kann vor allem nicht beides gleichzeitig. Wir müssen uns in der Regel zwischen höherer Framerate oder Raytracing bei 30 FPS entscheiden.

Hier könnt ihr euch das Spektakel in einem Video anschauen:

Damit hat der Modder seine PS5 quasi zu einer Steam Machine gemacht und kann jetzt theoretisch PC-Spiele auf seiner Konsole zocken, die zum Beispiel auch auf dem Steam Deck laufen würden. Bei Multiplayer-Spielen mit Anticheat-Software und generell Online-Funktionen dagegen dürfte es haarig werden und nicht klappen.

Aber generell haben wir es hier auch eher mit einer Machbarkeitsstudie als mit einer echten Alltagslösung zu tun. Andy Nguyens Modding-Aktivitäten beruhen nämlich auf einem sogenannten Full Chain Exploit, und der funktioniert wiederum nur mit einer älteren Firmware-Version der PS5. Macht ihr regelmäßig Updates mit eurer Konsole, könnt ihr diese Technik hier also leider nicht nutzen, um PC-Titel darauf zu zocken.

Beeindruckend ist das Ganze aber natürlich trotzdem: Vor allem, dass diese Leistung mit einer Basis-PS5 und nicht der PS5 Pro abgerufen werden konnte (und sogar noch etwas Luft nach oben ist), wirkt einigermaßen erstaunlich.

In den Kommentaren wird dann auch mehrfach erklärt, dass das an neuen GPU-Treibern liegen dürfte. Laut Andy Nguyen funktionieren an seiner Linux-PS5 auch sämtliche USB-Anschlüsse und der HDMI-Ausgang mit 4K.

