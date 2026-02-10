PS5-Rennspielhit: Das beste Rennsport-Erlebnis des letzten Jahres gibt's jetzt richtig günstig!

Diesen PS5-Rennspielhit aus 2025 könnt ihr euch jetzt im Top-Angebot schnappen!

Eines der besten neuen PS5-Rennspiele des letzten Jahres, das laut Metacritic nur von dem überraschend guten Sonic Racing Crossworlds und der Portierung von Forza Horizon 5 geschlagen wurde, könnt ihr jetzt günstig abstauben. Der AAA-Hit, der im Test unserer GameStar-Kollegen in der PC-Version stolze 89 Punkte abgestaubt hat, gibt's gerade bei Amazon im Sonderangebot:

Laut Vergleichsplattformen war die physische Version noch nie zuvor so günstig wie jetzt. [Update: Amazon hat den Preis inzwischen wieder ein paar Euro angehoben, er ist aber noch immer recht günstig]. Das Angebot soll laut Angaben auf der Shopseite bis zum 22. Februar dauern, es könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Falls ihr noch mehr neue PS5-Angebote bei Amazon abstauben wollt, findet ihr hier die Übersicht:

Echter Rennsport für PS5: Das ist der Rennspiel-Hit aus 2025!

Wer richtigen Rennsport für die PS5 will, sollte sich dieses Spiel nicht entgehen lassen.

Wir sprechen von F1 25, dem aktuellen Teil der Rennspiel-Reihe aus dem Hause Electronic Art, die von den Experten von Codemasters entwickelt wird. Wie in jedem Jahr bekommt ihr auch diesmal wieder eine realistische Rennsport-Simulation, die jedes Detail von Wetter und Bodenbelag bis hin zur Reifentemperatur authentisch umsetzt. Als Neuling sollte man sich von der gewaltigen Spieltiefe aber nicht abschrecken lassen, denn es gibt genügend Hilfen für den Einstieg.

Im Vergleich zum Vorgänger hat F1 25 vor allem im Singleplayer viel mehr zu bieten: Der Story-Modus Braking Point ist nach einer Pause im Vorjahr wieder zurückgekehrt und liefert auch diesmal eine dramatische Geschichte im Stil einer Seifenoper, die sich um den Rennstall Konnersports dreht. Die Story ist somit das eine Element von F1 25, von dem man keinen Realismus erwarten sollte. Dafür bekommt man aber gute Unterhaltung.

1:55 F1 25: Story-Modus im Trailer

Autoplay

Wichtiger für die Langzeitmotivation sind aber der Karriere-Modus, der euch die Rolle eines realen Formel-1-Piloten übernehmen lässt, und der My-Team-Modus, in dem ihr euren eigenen Rennstall aufbaut und zum Erfolg führt. Letzterer wurde diesmal deutlich ausgebaut und bietet nun endlich ernsthaftes Management, das euch vom Personal über die Fahrer bis hin zur Weiterentwicklung der Wagen alles kontrollieren lässt.

Natürlich gibt es auch wieder diverse Multiplayer-Modi, einschließlich der beliebten Koop-Karriere. Insgesamt bekommt ihr mit F1 25 also ein umfangreiches Paket geliefert, das spätestens jetzt, da es nicht mehr die 79,99€ vom Release kostet, fraglos sein Geld wert ist, wenn ihr Lust auf authentischen Rennsport habt.