So günstig geht Kinosound — JBL Soundbar mit dickem Rabatt!

Sleek und elegant für nur knapp über 100€. So günstig kann ein Sound-Upgrade sein.

Es ist ein offenes Geheimnis der TV-Industrie: Fernseher werden immer dünner und die Ränder immer schmaler. Das sieht im Wohnzimmer zwar verdammt schick aus, lässt aber keinen Platz für ordentliche Lautsprecher. Wo kein Volumen ist, da ist auch kein Resonanzkörper – das Ergebnis ist ein flacher, blecherner Sound, bei dem Dialoge oft im Effektgewitter untergehen.

Man kennt das ja: Ihr müsst die Lautstärke voll aufdrehen, um das Geflüster im Film zu verstehen, nur damit einem beim nächsten explodierenden Auto die Ohren wegfliegen.

Soundbars – die Erhörung der Sound-Gebete

Gute Nachrichten: Ihr müsst keine vierstelligen Beträge für ein 7.1-System ausgeben, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Selbst eine preiswerte Soundbar wie die JBL Cinema SB510 ist den Standard-Tröten eures TVs meilenweit voraus. Durch die dedizierten Treiber und den integrierten Subwoofer bekommt der Sound den nötigen „Wumms“ und die räumliche Tiefe, die ein flacher OLED oder LCD technisch einfach nicht liefern kann.

Mit ihrem flachen Design passt die Cinema SB510 unter beinahe jeden Fernseher!

Das steckt in der JBL Cinema SB510 (und das nicht)

JBL kann Sound, das ist, denke ich, wohl bekannt. Deshalb müsst ihr euch auch keine Sorgen um eine billige Geräuschkulisse machen. Die JBL Cinema SB510 ist eine echte 3.1-Kanal-Lösung. Das bedeutet: Neben den Stereo-Lautsprechern für die Action gibt es einen dedizierten Center-Kanal.

Das ist ein riesiger Vorteil gegenüber ganz billigen Riegeln, denn dadurch werden Stimmen glasklar wiedergegeben. Der Subwoofer ist direkt eingebaut. Ihr spart euch also den klobigen schwarzen Kasten, der sonst in der Ecke verstaubt, bekommt aber dank Dolby Digital trotzdem einen ordentlichen Bass.

3.1-Kanal-System: Klarere Dialoge durch den Center-Speaker.

Klarere Dialoge durch den Center-Speaker. Integrierter Subwoofer: Satte Bässe ohne zusätzlichen Kabelsalat.

Satte Bässe ohne zusätzlichen Kabelsalat. Dolby Digital: Support für gängige Heimkino-Audioformate.

Support für gängige Heimkino-Audioformate. One-Cable-Setup: Einfach via HDMI ARC an den TV anschließen und fertig.

Einfach via HDMI ARC an den TV anschließen und fertig. Bluetooth: Streamt eure Spotify-Playlists direkt vom Handy auf die Bar.

Natürlich zaubert JBL hier keine Magie herbei. Da es sich um eine All-in-One-Lösung handelt, fehlt der physische „Surround-Effekt“ von hinten. Wer echtes 5.1-Feeling mit Lautsprechern im Rücken sucht, muss tiefer in die Tasche greifen. Auch auf High-End-Spielereien wie Dolby Atmos oder WLAN-Integration müsst ihr verzichten. Die SB510 ist ein ehrliches Arbeitstier: Sie macht den TV-Sound deutlich besser und lauter, ohne euer Wohnzimmer in ein Technik-Museum zu verwandeln.

Wenn ihr doch mehr wollt, dann schaut unbedingt in der Kaufberatung meines Kollegen Frederic vorbei, der setzt sich nämlich besonders gerne mit dem Thema Sound auseinander:

Für wen lohnt sich der Schnapper bei MediaMarkt?

Die JBL Cinema SB510 ist kein High-End-Monster für audiophile Goldohren, aber sie ist der absolute Preis-Leistungs-König für alle, die pragmatisch denken. Wenn ihr in einer Mietwohnung lebt, in der ihr sowieso nicht das Fundament wegsprengen könnt, oder wenn ihr euer Schlafzimmer- oder Gaming-Setup ohne großen Aufwand aufwerten wollt, ist dieser Deal ein No-Brainer.

Für den aktuellen Aktionspreis bei MediaMarkt bekommt ihr ein Upgrade, das man nicht nur hört, sondern bei jedem Filmabend feiert. Wer also keine Lust mehr auf den dünnen Klang seiner TV-Tröten hat, sollte zuschlagen, bevor der Vorrat weg ist!