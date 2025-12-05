Arc Raiders-Spieler zockt im Motel-Zimmer und schreit rum, dass er angeschossen wurde - ist dabei so überzeugend, dass er kurze Zeit später Besuch von echten Polizisten bekommt

Von Arc Raiders kann man so viel lernen. Zum Beispiel, dass man nicht an öffentlichen Orten rumschreien sollte, dass man angeschossen wurde.

In Spielen mit Voicechat kann es gerne einmal heiß hergehen. Hier macht der neue Action-Hit Arc Raiders keine Ausnahme. Aber vielleicht genau deswegen sollte man lieber in den eigenen vier Wänden herumschreien und nicht in einem Hotel, wo Schüsse und Hilfeschreie falsch interpretiert werden könnten.

Wenn Arc Raiders zu real wird

Reddit-User YoMopho spielte am späten Thanksgiving-Abend in einem Motelzimmer in Kalifornien Arc Raiders auf der PS5. Nichts Ungewöhnliches – bis er im Voicechat verzweifelt um eine Wiederbelebung rief:

Hiiilfe, ich bin am Boden! Belebt mich wieder! Ich wurde angeschossen!

Dummerweise hörte ein anderer Motelgast genau diese Zeilen, dachte nicht an ein Spiel – und rief die Polizei.

Wenig später hämmerte es an der Tür: "Polizei! Tür auf!"

Die Fakten wurden inzwischen von GamesRadar+ und der Polizei in Seaside, Kalifornien bestätigt.

Doch was war eigentlich los?

Kurz vor dem Polizeibesuch war YoMopho im Blue-Gate-Raid unterwegs, mit zwei seltenen Wolfpack-Granaten und einem starken Gewehr im Gepäck. Dann erwischte ihn ein Rocketeer – einer der fiesesten Gegner im Spiel – und er rief im Proximity-Chat laut nach Unterstützung.

Doch statt einer Wiederbelebung kam ein Einsatztrupp in Uniform direkt an seine Tür:

Sie sagten, jemand hätte gemeldet, dass in meinem Zimmer jemand angeschossen wurde.

Er fand die Geschichte lustig – die Polizei eher weniger:

Ich habe gelacht, als ich schließlich die Tür öffnete. Ich wollte sogar ein Foto machen, aber sie schauten mich an, als wäre ich ein Vollidiot.

Für Außenstehende nur schwer einzuschätzen

Der Vorfall zeigt unfreiwillig, wie immersiv Arc Raiders werden kann, wenn hektische Gefechte und Proximity-Chat zusammentreffen – und wie schnell Außenstehende das für bare Münze halten.

Und ganz ehrlich: So absurd es klingt, ganz allein ist er damit nicht. Auch ich hatte schon Besuch, weil die Nachbarn die Geräuschkulisse einer hitzigen Mario-Kart-Runde für einen Streit hielten. Es braucht also nicht einmal einen Shooter oder Chat, um Ärger zu bekommen.

Welche verrückte Situation hat euch ein Proximity-Chat schon beschert – ob in Tarkov, DayZ oder Arc Raiders?