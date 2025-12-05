Arc Raiders-Spieler zockt im Motel-Zimmer und schreit rum, dass er angeschossen wurde - ist dabei so überzeugend, dass er kurze Zeit später Besuch von echten Polizisten bekommt

Ein Missverständnis im Proximity-Chat von Arc Riders sorgt für einen Reallife-Einsatz.

Stephan Zielke
05.12.2025 | 17:32 Uhr

Von Arc Raiders kann man so viel lernen. Zum Beispiel, dass man nicht an öffentlichen Orten rumschreien sollte, dass man angeschossen wurde. Von Arc Raiders kann man so viel lernen. Zum Beispiel, dass man nicht an öffentlichen Orten rumschreien sollte, dass man angeschossen wurde.

In Spielen mit Voicechat kann es gerne einmal heiß hergehen. Hier macht der neue Action-Hit Arc Raiders keine Ausnahme. Aber vielleicht genau deswegen sollte man lieber in den eigenen vier Wänden herumschreien und nicht in einem Hotel, wo Schüsse und Hilfeschreie falsch interpretiert werden könnten.

Wenn Arc Raiders zu real wird

Reddit-User YoMopho spielte am späten Thanksgiving-Abend in einem Motelzimmer in Kalifornien Arc Raiders auf der PS5. Nichts Ungewöhnliches – bis er im Voicechat verzweifelt um eine Wiederbelebung rief:

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Hiiilfe, ich bin am Boden! Belebt mich wieder! Ich wurde angeschossen!

Dummerweise hörte ein anderer Motelgast genau diese Zeilen, dachte nicht an ein Spiel – und rief die Polizei.

Wenig später hämmerte es an der Tür: "Polizei! Tür auf!"

Die Fakten wurden inzwischen von GamesRadar+ und der Polizei in Seaside, Kalifornien bestätigt.

Doch was war eigentlich los?

Kurz vor dem Polizeibesuch war YoMopho im Blue-Gate-Raid unterwegs, mit zwei seltenen Wolfpack-Granaten und einem starken Gewehr im Gepäck. Dann erwischte ihn ein Rocketeer – einer der fiesesten Gegner im Spiel – und er rief im Proximity-Chat laut nach Unterstützung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Doch statt einer Wiederbelebung kam ein Einsatztrupp in Uniform direkt an seine Tür:

Sie sagten, jemand hätte gemeldet, dass in meinem Zimmer jemand angeschossen wurde.

Er fand die Geschichte lustig – die Polizei eher weniger:

Ich habe gelacht, als ich schließlich die Tür öffnete. Ich wollte sogar ein Foto machen, aber sie schauten mich an, als wäre ich ein Vollidiot.

Manche ARC Raiders-Spieler wünschen sich einen neuen, besonders harten Gegner auf allen Maps - andere haben jetzt schon Angst
von Jonas Herrmann
ARC Raiders-Fan verliert Loot im Wert von 200k auf den letzten Metern und warnt vor fiesem neuen Exploit, der euch auch treffen könnte
von Jonas Herrmann

Für Außenstehende nur schwer einzuschätzen

Der Vorfall zeigt unfreiwillig, wie immersiv Arc Raiders werden kann, wenn hektische Gefechte und Proximity-Chat zusammentreffen – und wie schnell Außenstehende das für bare Münze halten.

Und ganz ehrlich: So absurd es klingt, ganz allein ist er damit nicht. Auch ich hatte schon Besuch, weil die Nachbarn die Geräuschkulisse einer hitzigen Mario-Kart-Runde für einen Streit hielten. Es braucht also nicht einmal einen Shooter oder Chat, um Ärger zu bekommen.

Welche verrückte Situation hat euch ein Proximity-Chat schon beschert – ob in Tarkov, DayZ oder Arc Raiders?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 16 Minuten

Arc Raiders-Spieler zockt im Motel-Zimmer und schreit rum, dass er angeschossen wurde - ist dabei so überzeugend, dass er kurze Zeit später Besuch von echten Polizisten bekommt

vor 23 Stunden

Manche ARC Raiders-Spieler wünschen sich einen neuen, besonders harten Gegner auf allen Maps - andere haben jetzt schon Angst

vor 2 Tagen

ARC Raiders-Fan verliert Loot im Wert von 200k auf den letzten Metern und warnt vor fiesem neuen Exploit, der euch auch treffen könnte

vor 2 Tagen

Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

vor 2 Tagen

ARC Raiders-Fans tun sich jetzt zusammen, um den Frieden an der Oberfläche zu wahren
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Arc Raiders-Spieler zockt im Motel-Zimmer und schreit rum, dass er angeschossen wurde - ist dabei so überzeugend, dass er kurze Zeit später Besuch von echten Polizisten bekommt

vor 21 Minuten

Arc Raiders-Spieler zockt im Motel-Zimmer und schreit rum, dass er angeschossen wurde - ist dabei so überzeugend, dass er kurze Zeit später Besuch von echten Polizisten bekommt
Stardew Valley-Spielerin bewundert die Farm ihrer Mutter und möchte wissen, wie sie das geschafft hat - die grinst nur und meint Das ist ein Geheimnis

vor 50 Minuten

Stardew Valley-Spielerin bewundert die Farm ihrer Mutter und möchte wissen, wie sie das geschafft hat - die grinst nur und meint "Das ist ein Geheimnis"
Seit Jahren warte ich sehnsüchtig auf eins der hübschesten Spiele, die ich je gesehen habe und jetzt gibt es endlich einen Release-Termin

vor 53 Minuten

Seit Jahren warte ich sehnsüchtig auf eins der hübschesten Spiele, die ich je gesehen habe und jetzt gibt es endlich einen Release-Termin
Diablo 4: Season 11 startet später als gedacht und das könnte einen einfachen Grund haben

vor einer Stunde

Diablo 4: Season 11 startet später als gedacht und das könnte einen einfachen Grund haben
mehr anzeigen