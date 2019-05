PS3-Spiele auf PS5 - Ein aktuelles Gerücht macht wenig Hoffnung

Im April hat Sony die ersten Infos zur Next Gen-PlayStation (die mutmaßlich PS5 heißt) enthüllt und dabei auch bestätigt, dass die kommende Sony-Konsole abwärtskompatibel zur PS4 werden wird.

Ob das auch für die früheren PlayStation-Generationen (also PS3, PS2 und PSOne) gilt, wurde dagegen nicht erwähnt, deswegen bleibt aktuell noch die Frage im Raum, ob sich die Abwärtskompatibilität tatsächlich nur auf die PS4 beschränkt.

Eine PlayStation-Generation soll definitiv nicht abwärtskompatibel auf der PS5 spielbar sein. Zumindest wenn es nach einem aktuell im Netz kursierenden Gerücht geht. Die Rede ist von der PS3.

Das PS3-auf-PS5-Gerücht im Detail

Woher stammt das Gerücht? Von einem anonymen Teilnehmer im Reddit-Forum. Der hat angeblich einen Freund, welcher in einem der Sony-Meetings nach der ersten PlayStation-Detail-Enthüllung zugegen war, in denen es unter anderem um Features und Specs der PS5 ging.

Warum keine Abwärtskompatibilität zur PS3? Laut der anonymen Quelle sollen PS3-Spiele in der näheren Zukunft ein fester Bestandteil des Streaming-Services PlayStation Now bleiben. Tatsächlich nehmen PS3-Titel aktuell den Löwenanteil der dort verfügbaren Titel ein. Plausibel wäre dieser Grund also.

Was ist mit PS2 und PS1? Von einer Abwärtskompatibilität der PS5 zu diesen beiden Systemen ist im Gerücht keine Rede. Auch mögliche verbesserte PS4-Spiele auf der PS5 werden nicht erwähnt.

Wie glaubwürdig ist das? Natürlich sollte man dieses Gerücht mit größter Vorsicht genießen, insbesondere aufgrund der "Mein Kumpel saß in einem Sony-Meeting"-Quelle.



Nachvollziehbar wären die Gründe allerdings und auch die Tatsache, dass Sony bisher nur eine Abwärtskompatibilität für PS4-Spiele angekündigt hat, lässt zumindest Rückschlüsse in diese Richtung zu. Möglich ist natürlich auch, dass Sony frühere PS-Systeme nachträglich verfügbar macht.

Würdet ihr PS3-Spiele auf der PS5 zocken wollen?