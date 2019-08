PS4-Spieler kaufen mehr im PS Store als im Laden - Ihr auch?

Digitale Spiele werden immer beliebter. Das ist kein Geheimnis, allerdings setzt nun langsam aber sicher die Wende ein, mit der physische Spiele auf den zweiten Platz rutschen. Das geht aus den aktuellen Quartalsberichten der Branchen-Größen Sony und Electronic Arts hervor.

Bei der Playstation 4 ist das Verhältnis zwischen physisch und digital nun gekippt. Im Quartal von April bis Juni hat Sony 43 Millionen Spiele verkauft. 53 Prozent davon gingen über den digitalen Ladentisch. Für diese Rechnung fehlen PS Plus-Downloads. Titel, die z.B. im Sale vergünstigt erworben wurden, zählen aber mit hinein (via PushSquare).

EA says that digital full game downloads on PS4/XB1 accounted for 47% of total full game sales in Q2 2019. This is up 7% YoY.



Earlier today, Sony reported that 53% of total full game sales were digital on PS4 during Q2 2019.



We're getting to the point where Digital > Physical. pic.twitter.com/3K2RP923FW