PS4: Holt euch für schlappe 50 Cent eine neue Platin in zehn Minuten

Auf der PS4 und der PS5 erscheinen regelmäßig Spiele im PlayStation Store, die viele noch nicht einmal mit der Kneifzange anfassen würden. Zu diesen Titeln zählt auch Lizard Lady vs. the Cats, ein abstrakter Shooter mit mieser Steuerung und noch mieserer Grafik. Aber nun gibt es doch einen Anreiz für das Spiel: Es gibt jetzt eine schnelle Platin!

Ballert Katzenfrauen ab – aber dieses Mal mit Platin-Trophäe

Bereits im Februar 2021 erschien Lizard Lady vs. the Cats (wir berichteten) und ist durch den schrägen Stil und den günstigen Preis aufgefallen. Jetzt ist das Spiel zurück und hat eine neue Edition, die vor allem Trophäenjäger interessieren wird. Die ursprüngliche Version hatte nämlich nur maximal Gold-Trophäen.

Was macht die Platinum-Edition neu? Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Hauptfeature die inkludierte Platin-Trophäe. Aber das ist auch schon alles. Das restliche Spiel ist inhaltlich komplett identisch.

Es gibt eine gute Nachricht: Habt ihr das Spiel bereits gekauft, dann müsst ihr die neue Platinum Edition nicht erneut kaufen. Alle bekommen das Upgrade kostenlos. Für den Rest gibt es zudem auch noch eine Preisreduzierung. Das Spiel kostet ab sofort regulär statt 60 Cent nur noch 50 Cent!

So bekommt ihr die Platin: Eigentlich ist es ziemlich selbsterklärend, was ihr machen müsst, um die Platin zu erhalten. Spielt das knapp fünfminütige Spiel einfach am Stück durch und lasst euch dabei nicht treffen. Danach müsst ihr im Horde-Modus noch 100 Punkte pro Level sammeln. Falls ihr doch ein paar Tricks braucht, hilft euch dabei der YouTuber IBadDriverI, der sich auf schlechte Platin-Spiele spezialisiert hat:

Was ist Lizard Lady vs. the Cats?

Die offizielle deutsche Beschreibung von Lizard Lady vs. the Cats aus dem PlayStation Store wollen wir euch nicht vorenthalten:

Mit ihrer Macht der unerklärlichen Anonymität will die maskierte Bürgerwehr Lizard Lady die berüchtigte Katzenbande ein für alle Mal auslöschen. Auch inklusive "Lizard Lady vs Herself": Von Schuldgefühlen geplagt, nachdem sie in Lizard Lady vs the Cats ihrer völkermörderischen Seite erlegen war, findet sich Lizard Lady in ihrer eigenen Psyche gefangen und kämpft gegen die Manifestationen ihres Gewissens in einem nie endenden Kampf ums Überleben.

Mehr einfache Platin-Trophäen: Falls ihr aber vielleicht auch ein wenig Spaß bei der Trophäenjagd haben wollt, dann gibt es auch gute Spiele, die euch ganz einfach mit einer Platin belohnen. Wir listen für euch 14 Spiele auf, die es euch ganz leicht machen.

Spielt ihr Spiele wie Lizard Lady vs. the Cats für die Platin oder lasst ihr die Pfoten von so miesen Spielen und spart euch das Geld lieber für die nächste Tütensuppe?