PS4 Pro - Neue Limited-Edition ist ein Traum für Sekiro-Fans

Beim Anblick der limitierten Edition der PS4 Pro im Design von From Softwares kommendem Action-Adventure Sekiro: Shadows Die Twice muss man als bekennender Souls-Fan und jemand, der die Tage und Nächte bis zum Release runterzählt, wirklich ganz stark sein.

Limitierte PS4 Pro in Sekiro-Optik

Um eure Hoffnungen auf einen Kauf der Edition aber gleich etwas zu drücken, die PS4 Pro in der Form ist leider nicht bei uns in Deutschland erhältlich. Dabei wird es wohl auch zukünftig bleiben.

Der niederländische Händler Game Mania benutzt die Limited Edtion lediglich für Werbezwecke in einem Vorbesteller-Gewinnspiel.

Rein optisch kommt eine der wohl aufwendigsten Limited Editions der PS4 Pro mit schöner Holzoptik im japanischen Stil. Auf der Vorderseite sehen wir neben Schriftzeichen verteilt Blutspritzer. Auch für das Design des Controller hat man sich etwas einfallen lassen. So steht unter anderem der Name des Spiels auf dem Touchpad.

Wie bekommt man die Edition?

Zum freien Kauf steht die Konsole wie bereits erwähnt nicht. Wer aber dennoch eine kleine Chance auf die Limited Edition haben möchte, der muss das Spiel im Online-Shop des niederländischen Händlers vorbestellen.

Für eine Pre-Order bekommt ihr als Bonus Essstäbchen. Der Glückliche, der goldene Stäbchen erhält, hat schon bald eine PS4 Pro in Sekiro-Optik in seiner Wohnung stehen. Das Prinzip erinnert also stark an die goldenen Tickets aus "Charlie und die Schokoladenfabrik"

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März für Xbox One, PS4 und PC.

Gefällt euch die Limited Edition im Sekiro-Design?