CoD, Fifa & Co.: Bald ohne PS Plus auf PS4 und PS5 spielen

Wer eine Playstation 4 oder eine Playstation 5 besitzt, aber kein Abonnent von PS Plus ist, kann in der Regel nicht online spielen. Aber im Dezember spendiert uns Sony als Vorweihnachtsgeschenk ein kostenloses Online-Wochenende, an dem ihr Spiele wie Call of Duty Black Ops: Cold War, Fifa 21 und GTA 5 auch ohne PS Plus online zocken könnt.

Wann ist das kostenlose Multiplayer-Wochenende? Start ist Samstag, der 19. Dezember um 0 Uhr morgens. Anschließend können wir das ganze Wochenende über Mehrspieler-Schlachten, Online-Rennen oder Koop-Abenteuer genießen. Das Event endet am Sonntag, dem 20. Dezember, um 23.59 Uhr.

Für wen eignet sich PS Plus?

Das kostenlose Online-Wochenende ist ideal für alle, die eigentlich keine Multiplayer-Games spielen, aber gerne mal in einen Mehrspieler-Modus rein spitzen wollen. Auch für diejenigen, die sich eine PS5 geholt haben und vorher keine PS4 besaßen eignet sich das Event, um sich von der Qualität einiger Online-Games zu überzeugen. Vielleicht entscheiden sich einige im Anschluss zu dauerhaften Abonnenten zu werden.

Was bietet PS Plus sonst noch? Neben den Online-Funktionen gibt es jeden Monat etliche Rabatte für Mitglieder von PS Plus. Abgesehen davon, bekommen Abonnenten jeden Monat zwei kostenlose PS4-Spiele, die via Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 gespielt werden können. Für die PS5 gibt es momentan einen Titel im Monat. Dieser ist gerade Bugsnax. Die PS Plus-Spiele für Dezember stehen aber auch bereits fest.

Besonders interessant für Besitzer einer PS5: Als Abonnent von PS Plus können PS5-Besitzer momentan ganze 20 PS4-Spiele abgreifen. Diese könnt ihr nach Belieben spielen, solange euer Abo läuft. Auf Sonys Next-Gen-Konsole laufen diese 20 Titel dank einem Boost Modus deutlich besser als auf der PS4.

Was kostet PS Plus? PS Plus kostet 8,99 Euro für einen Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr. Das Jahres-Abo ist die mit Abstand günstigste Variante.