Eine Neuerung der PlayStation 5 ist die PlayStation Plus Collection, bei der Abonnenten des PlayStation Plus Service gratis Zugriff auf 20 Spiele erhalten. Darunter sind zahlreiche PS4-Blockbuster wie God of War, Last of Us Remastered und Uncharted 4. Käufer der PS5 können direkt zum Launch am 19. November auf die Spieleriege zugreifen.

Im neuen PlayStation FAQ von Sony werden zahlreiche Fragen rund um PS Plus beantwortet. So könnt ihr, wenn ihr ein Spiel für PS4 erworben habt, dieses auch auf der PS5 herunterladen und spielen. Das Ziel von Sony ist es, das PS Plus Angebot weiterhin um zwei neue PS4-Titel pro Monat zu erweitern.

PS Plus Angebot wird unregelmäßig um neue PS5-Titel erweitert

Wie viele PS5-Titel können wir erwarten? Sony ging ebenso auf die neuen PS5-Titel ein, die Spieler im Rahmen ihres PS Plus Abos genießen können. Es ist geplant, PS5-Spiele zur monatlichen Spieleauswahl hinzuzufügen, allerdings legt Sony sich hier noch auf keine feste Anzahl fest. Somit wäre zu erwarten, dass gerade zum Start der neuen Konsolengeneration eher unregelmäßig neue PS5-Titel für PS Plus hinzugefügt werden.

Ein erster Fall für PS5-Spiele im PS Plus-Lineup ist übrigens Bugsnax, das ab dem 19. November verfügbar ist. Warum sich der witzige Titel lohnt, lest ihr hier:

14 3 Mehr zum Thema Bugsnax im Test - Pokémon Snap für die PlayStation

Weitere Vorteile des PS Plus Abos: Ihr habt als Abonnent Zugriff auf die Funktion "Spielhilfe", die hilfreiche Tipps bietet, um euch in PS5-Spielen weiterzubringen. Die Funktion kann euch so spoilerfrei durch ein Spiel geleitet, ohne, dass ihr im Internet nach Walkthroughs suchen müsst - ist aber rein optional.

Auch die Share Play Funktion, mit der ihr die Kontrolle über das Spiel an einen Freund per Fernzugriff abgeben könnt oder zusammen den lokalen Koop-Modus bestreiten könnt, ist PS Plus Mitgliedern vorbehalten.

Ihr habt unseren Test zur PlayStation 5 verpasst? Dann könnt ihr das hier nachholen:

426 17 Mehr zum Thema PS5 im Test - Groß, schnell & verdammt mächtig

Werdet ihr ein PS Plus Abo für die PS5 abschließen?