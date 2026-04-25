PS4-Rollenspielhit: Das PS5-Remaster eines großen Fantasy-Abenteuers ist gerade erst erschienen und schon günstig!

Zum Teil erkundet ihr die Welt dieses Fantasy-Rollenspiels mit eurem Schiff.

Erst am 27. Februar und somit vor nicht mal zwei Monaten ist das PS5-Remaster eines ursprünglich vor rund 10 Jahren für PS4 veröffentlichten Fantasy-Rollenspiels erschienen. Jetzt könnt ihr euch die Neuauflagen des bei Kritikern und noch viel mehr beim Publikum beliebten Action-RPGs (im PS Store stehen sowohl Original als auch Remaster bei über 4,7 von 5 Punkten) bereits günstig im Sonderangebot schnappen, und zwar hier bei Amazon:

Der Deal soll bis zum 3. Mai laufen, könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Übrigens gibt's bei dem Händler gerade noch einige weitere PS5-Rollenspiele im Sonderangebot. Hier ein paar der Highlights:

Rache im Land der Exorzisten: Das bietet der Rollenspielhit im PS5-Remaster!

Tales of Berseria schickt euch in eine mittelalterliche Fantasy-Welt.

Wir sprechen hier von Tales of Berseria, das nach 10 Jahren ein PS5-Remaster mit nicht nur deutlich schönerer Grafik, sondern auch mit einigen spielerischen Verbesserungen bekommen hat. So sorgen jetzt neue Missionsziel-Markierungen und die Möglichkeit, kleinere Kämpfe zu umgehen, für mehr Tempo beim Spielfortschritt. Große neue Inhalt gibt es hingegen nicht, aber immerhin kleinere Extras wie Outfits.

Nichts geändert hat sich am Kern-Gameplay: Nach wie vor ist Tales of Berseria ein Rollenspiel mit schnellen Echtzeit-Kämpfen: Trefft ihr auf Feinde, werdet ihr mit diesen und eurer Party aus vier Charakteren, zwischen denen ihr jederzeit wechseln könnt, in eine 3D-Arena eingeschlossen. Dort schnetzelt ihr eure Gegner mit Spezialangriffen im Hack&Slash-Stil sowie mit magischen Kräften. Erledigten Feinden raubt ihr die Seele, um eure Kräfte wieder aufzuladen.

Die Hauptfigur von Tales of Berseria ist auf Rache aus.

Letztere Mechanik zeigt schon, dass Tales of Berseria ein vergleichsweise düsterer Teil der Reihe ist, und das gilt auch für die Story: Im Heiligen Königreich Midgand haben Exorzisten, deren Aufgabe eigentlich die Bekämpfung der Dämonen ist, die Herrschaft an sich gerissen und unterdrücken nun die Bevölkerung, deren Emotionen sie auslöschen wollen. Ihr selbst wollt euch am Oberhaupt der Exorzisten für den Tod eurer Familie und eure eigene Gefängnisstrafe rächen.

Insgesamt ist auch das Remaster wie das ursprüngliche Tales of Berseria zwar nicht das ganz große Meisterwerk, aber ein sehr gutes Fantasy-Rollenspiel für alle, die auf eine gute Rachegeschichte stehen. Laut OpenCritic liegt der internationale Wertungsdurchschnitt der Neuauflage bei 80 Punkten. Wer prinzipiell ein Herz für JRPGs hat, aber lieber Echtzeit-Aktion statt Rundentaktik mag, sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf das Remaster werfen.