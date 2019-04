Sony gibt in seinem neuen Finanzbericht Auskunft über ein sehr erfolgreiches Fiskaljahr 2018. Insgesamt geht es dem Konzern offenbar sehr gut - und das verdankt er zum Teil auch der Gaming-Sparte. Das bisher finanziell erfolgreichste Jahr dürfte nämlich auch am Erfolg der PS4 sowie hochgelobten Exklusivtiteln wie God of War oder Spider-Man liegen. Die Umsätze der Gaming-Sparte haben sich seit 2013 sogar verdoppelt. Sony hat allein 2018 mehr Geld mit PS4-Verkäufen gemacht als mit der PS2 in sechs Jahren.

Nur in 2018: PS4 schlägt die gesamte PS2-Ära

Das beste Jahr, das Sony je hatte:

Sowohl was den Gesamt-Profit des Unternehmens angeht, als auch in Sachen Gaming steht das Finanzjahr 2018 bisher beispiellos dar.

Sonys PlayStation macht 34,8 % des Profits aus:

Insgesamt konnte Sony 2018 wohl 8,26 Milliarden US-Dollar einnehmen. Davon gehen 34,8 % beziehungsweise 2,81 Milliarden Profit allein auf das Konto der PlayStation.

Umsätze vor allem im Gaming auf Rekordhoch:

Zum ersten Mal hat Sonys Gaming-Umsatz die Grenze von 20 Milliarden US-Dollar Umsatz überschritten. Im Fiskaljahr 2018 sind es fast 21 Milliarden, das Doppelte des Umsatzes von zum Beispiel 2013.

PS4 schlägt PS2-Ära in nur einem Jahr:

Die Profite, die Sony mit der PS4 in nur einem Jahr erzielen konnte (2,81 Milliarden US-Dollar) übertreffen die Einnahmen, die während der gesamten PS2-Ära im Zeitraum von sechs Jahren (2,22 Milliarden) erwirtschaftet wurden.

PS4 schlägt insgesamt auch die PS1-Ära – ohne 2018

Die PS4 bringt Sony Unmengen an Geld:

Nicht nur die gesamte Zeit der PS2 verblasst angesichts des Erfolgs der PS4. Sogar ohne das Finanzjahr 2018 hat Sony mit der PS4 schon Profite eingefahren, die die der ganzen PS1-Zeit hinter sich lassen.

Wenn euch die ganzen Zahlen genauso verwirren wie den Autoren dieser Zeilen: Hier nochmal eine Übersicht.

Gesamt-Profit mit der PS4 2018: $2,81 Milliarden

$2,81 Milliarden Gesamt-Profit mit der PS4 ohne 2018 : $3,84 Milliarden

: $3,84 Milliarden Gesamt-Profit der PS1-Ära: $3,03 Milliarden

$3,03 Milliarden Gesamt-Profit der PS2-Ära: $2,22 Milliarden

Den kompletten Finanzbericht mit noch sehr viel mehr Zahlen und Vergleichen könnt ihr euch hier auf ResetEra schön aufbereitet durchlesen. Unter anderem gibt es darin auch neue Infos zu PlayStation Now, das mittlerweile stolze 700.000 Abonnenten verzeichnet:

Was sagt ihr zu den Zahlen von Sony? Hättet ihr erwartet, dass 2018 so erfolgreich war und die ganze PS2-Ära schlägt?