PlayStation Now erfreut sich offenbar großer Beliebtheit. Die Nutzer des Streaming-Services von Sony sind mittlerweile auf über 700.000 angestiegen. Das geht aus einem neuen Finanzbericht des Unternehmens hervor. Der bietet noch einige andere interessante Details zu dem Cloud-Angebot: Zum Beispiel hat sich die Einführung einer Download-Option offenbar sehr gelohnt. Sony gibt bekannt, dass die Spielzeit der Download-Titel doppelt so hoch liegt wie die der Spiele, die gestreamt werden.

PS Now-Nutzerzahl um 40 % auf über 700.000 gestiegen

Keine Nische, sondern die Zukunft? Diverse Anbieter predigen immer wieder, dass im Streaming angeblich die Zukunft liegt. Nichtsdestotrotz scheint das Interesse noch einigermaßen verhalten zu bleiben, wohl auch aufgrund technischer Hürden. Aber PS Now befindet sich eindeutig im Aufschwung und die Nutzerzahl steigt stetig, wie Sony erklärt.

Das klingt, als würden Unternehmen wie Microsoft (Project XCloud), Google (Stadia) und eben Sony mit ihren Streaming-Vorhersagen Recht behalten. Erst recht, wenn das so weiter geht. Die PS Now-Nutzerzahlen seien um 40 % gestiegen. Demnach liegen sie zum Abschluss des Finanzjahres am 31. März 2019 offenbar bei über 700.000.

Download-Möglichkeit bringt doppelt so lange Spielzeit wie Streaming

Die Option scheint sich zu lohnen. Offenbar macht Sony alles richtig damit, via PS Now nun auch zu ermöglichen, dass Spiele heruntergeladen werden können. Die Download-Titel bringen dem Konzern aktuell nämlich wohl doppelt so lange Spielzeiten ein, wie es bei den Spielen der Fall ist, die via Stream gezockt werden.

Download schlägt Stream: Zumindest jetzt noch. So müsst ihr die Games nicht aus der Cloud streamen und der Service ähnelt Microsofts Game Pass. Das Streaming-Angebot mutiert zu einer Art Netflix für Spiele, was aktuell sowieso in aller Munde ist. Microsoft hat es explizit gesagt, aber auch Google und Sony dürften genau das anstreben.

Wie sich das Ganze entwickelt und ob sich der Fokus in absehbarer Zeit wirklich auf Streaming verschiebt, ist die spannende Frage. Google Stadia will dieses Jahr noch antreten, um zu zeigen, dass Streaming nicht nur Zukunft, sondern auch Gegenwart darstellt.

Sony will bald neue Pläne für PS Now enthüllen

Am 21. Mai erfahren wir mehr. Dann soll es zumindest Neuigkeiten und weitere Pläne für die PS Now-Zukunft geben. Auf der Corporate-Strategiesitzung am 21. Mai will das Unternehmen verraten, wie genau es mit dem Streaming-Service weitergehen soll.

Aktuell könnt ihr das Angebot vor allem auf der PS4 nutzen, um zum Beispiel auch ältere PS3-Titel zu spielen. PlayStation Now ermöglicht aber zum Beispiel auch, auf dem PC PlayStation-Exklusivtitel zu zocken.

Nutzt ihr PS Now und wenn ja, wie? Ladet ihr herunter oder streamt ihr eher?

