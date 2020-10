PS4-Spiele auf PS5: Sony gibt Warnung für alle Spiele im PS Store raus

Sony verpasst PS4-Spielen eine Warnung im PS Store. Dabei geht es um die Abwärtskompatibilität und darum, wie gut die PS4-Spiele auf der PS5 laufen – oder eben auch nicht. Falls ihr euch jetzt Sorgen um eure Lieblingsspiele macht und euch fragt, ob zum Beispiel The Last of Us 2 jetzt plötzlich doch nicht auf der PlayStation 5 läuft, könnt ihr beruhigt aufatmen: Sony will sich mit diesem neuen Warnhinweis offenbar einfach nur absichern.

Sony verpasst allen PS4-Spielen einen Warnhinweis zur Abwärtskompatibilität der PS5

Achtung, Achtung! Die neue Abwärtskompatibilitäts-Warnung im PlayStation-Store soll einfach darauf aufmerksam machen, dass es "möglicherweise" zu Komplikationen kommen kann, wenn ihr PS4-Spiele auf der PS5 spielen wollt. Wahrscheinlich dürfte dieser Hinweis hier jetzt auch aus rechtlichen Gründen auftauchen.

Was für Kompikationen? Als erster Punkt wird hier genannt, dass die Systemsoftware der PS5 auf dem neuesten Stand sein muss. Außerdem könnte es eventuell sein, dass nicht alle Funktionen, die auf der PS4 verfügbar waren, auch auf der PS5 reibungslos funktionieren. Ins Detail geht Sony dabei nicht, stattdessen wird auf die Support-Seite zur Abwärtskompatibilität verlinkt.

Dort heißt es lediglich, dass es zu Fehlern oder unerwartetem Verhalten kommen könnte. Wer zum Beispiel "Add-Ons für das Spielen [seiner] PS4-Spiele auf PS5-Konsolen" kauft, solle vorher überprüfen, ob er*sie mit der Performance des PS4-Spiels auf der PS5 zufrieden ist. Ihr solltet euch also keine allzu großen Sorgen machen, aber eben auch nicht davon ausgehen, dass alles ganz genau so wie auf der PlayStation 4 läuft.

Hier findet ihr die Warnung aus dem PlayStation Store in voller Länge:

"Damit du dieses Spiel auf der PS5 spielen kannst, muss dein System auf die neueste Version der Systemsoftware aktualisiert werden. Zwar ist dieses Spiel auf der PS5 spielbar, aber einige Funktionen, die auf der PS4 verfügbar sind, sind hier möglicherweise nicht vorhanden. Ausführliche Informationen hierzu findest du unter PlayStation.com/bc."

Welche Spiele funktionieren nicht?

Es gibt durchaus einige wenige PS4-Titel, die tatsächlich gar nicht auf der PS5 funktionieren sollen. Die Liste fällt allerdings verschwindend gering aus (siehe unten) und sämtliche Spiele, die nicht per Abwärtskompatibilität auf der PS5 laufen, werden im Store mit einem "Nur auf PS4 spielbar"-Hinweis versehen.

70 4 Mehr zum Thema PS5-Abwärtskompatiblität: Diese PS4-Spiele laufen nicht auf der Konsole

PS5: Release, Preis & alle anderen Infos

Sony veröffentlicht die PlayStation 5 sowohl in einer All Digital-Edition als auch als Standardversion mit Disklaufwerk, und zwar am 19. November. Mit Vorbestellungen der Next Gen-Konsole sieht es aktuell eher finster aus.

Die Laufwerk-Edition der PS5 kostet 499 Euro und die Digital-Edition kommt mit einem Preis von 399 Euro um die Ecke. Alle anderen Infos zu Design, den technischen Spezifikationen und so weiter findet ihr in der Gamepro-Übersicht:

294 12 Mehr zum Thema PS5 - Release, Preis, Hardware: Alle Infos zur PlayStation 5

Die Web-Version des PlayStation-Stores erlebt gerade allgemein eine große Veränderung, wohl in Vorbereitung auf den Launch der PS5. Bei einigen Fans kommt das neue Design allerdings nicht so gut an.

Wie findet ihr solche Warnhinweise, verunsichert euch das? Welchen PS4-Titel spielt ihr zuerst auf der PS5?