PS4, Xbox & Switch: Neue Spiele der Woche vom 25. bis 31. Mai

Heute verraten wir euch wieder, welche Spiele für PS4, Xbox One und Nintendo Switch in dieser Woche erscheinen. Vom 25. bis zum 31. Mai ist wieder allerhand Neues dabei. Damit ihr den Überblick nicht verliert, gibt es wie immer das Highlight der Woche. So habt ihr das Wichtigste stets im Blick.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Das Highlight der Woche

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Release: 29. Mai 2020

29. Mai 2020 Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: Action-Rollenspiel

In einer verbesserten Version kommt der Wii-Klassiker Xenoblade Chronicles in dieser Woche auf die Nintendo Switch.

Um was gehts? Das Action-Rollenspiel von Entwickler Monolith Soft spielt auf den leblosen Körpern zweier Titanen, auf denen ein Krieg zwischen Mensch und Maschine ausgebrochen ist. Durch die wahrlich epische Open World kämpft ihr euch ähnlich wie in Final Fantasy 12 in Echtzeit und erlebt eine packende Geschichte, die euch über viele Stunden an die Konsole fesselt.

Die Neuerungen: Nicht nur rein grafisch wird das JRPG deutlich überarbeitet, auch wurde an der Bedienung insbesondere der Kampfmenüs gefeilt und die Musik für die Definitive Edition neu abgemischt. Für alte Hasen ist zudem der brandneue Epilog mit dem Namen "Die verbundene Zukunft" interessant.

Diese Spiele solltet ihr ebenfalls im Blick haben:

Mit Minecraft Dungeons erscheint für alle drei Konsolen ein Action-Spiel im Stile von Diablo. Auf die Switch kommt mit XCOM 2 sowie der BioShock- und Borderlands-Collection ein starkes Spiele-Trio und den Psycho-Thriller Those Who Remain für PS4 und Xbox One solltet ihr ebenfalls im Blick behalten.

Minecraft Dungeons - 26. Mai

- 26. Mai Utawarerumono - 26. Mai

- 26. Mai Many Faces - 27. Mai

- 27. Mai Wizards: Wand of Epicosity - 27. Mai

- 27. Mai Atomicrops - 28. Mai

- 28. Mai Bug Fables - 28. Mai

- 28. Mai Hotel RNR (PSVR) - 28. Mai

(PSVR) - 28. Mai Let's Sing 2020 - 28. Mai

- 28. Mai Shantae and the Seven Sirens - 28. Mai

- 28. Mai Those Who Remain - 28. Mai

- 28. Mai Genetic Disaster - 29. Mai

- 29. Mai Little Misfortune - 29. Mai

- 29. Mai Pong Quest - 29. Mai

Minecraft Dungeons - 26. Mai

- 26. Mai Those Who Remain - 28. Mai

- 28. Mai Bug Fables - 28. Mai

- 28. Mai Little Misfortune - 29. Mai

- 29. Mai Genetic Disaster - 29. Mai

- 29. Mai The Last Scape - 29. Mai

Minecraft Dungeons - 26. Mai

- 26. Mai Ailment - 27. Mai

- 27. Mai Fly Punch Boom! - 28. Mai

- 28. Mai F-117A Stealth Fighter - 28. Mai

- 28. Mai Ion Fury - 28. Mai

- 28. Mai Atomicrops - 28. Mai

- 28. Mai Turmoil - 28. Mai

- 28. Mai Resolutiion - 28. Mai

- 28. Mai Hill Climbing Mania - 28. Mai

- 28. Mai Game Tengoku CruisinMix - 28. Mai

- 28. Mai SEGA AGES Thunder Force AC - 28. Mai

- 28. Mai Xenoblade Chronicles - 29. Mai

- 29. Mai Adam's Venture: Origins - 29. Mai

- 29. Mai BioShock: The Collection - 29. Mai

- 29. Mai XCOM 2 Collection - 29. Mai

- 29. Mai Borderlands Legendary Collection - 29. Mai

- 29. Mai Flux8 - 29. Mai

- 29. Mai Genetic Disaster - 29. Mai

- 29. Mai Little Misfortune - 29. Mai

- 29. Mai WildTrax Racing - 29. Mai

- 29. Mai Indiecalypse - 29. Mai

- 29. Mai Despotism 3K - 30. Mai

- 30. Mai WomenUp, Super Puzzles Dream - 30. Mai

Denkt an PS Plus, Games With Gold , Xbox Game Pass und PS Now im Mai 2020

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Und auch der Xbox Games Pass und PS Now werden jeden Monat mit neuen Spielen bestückt.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?