PS4, Xbox & Switch: Neue Spiele der Woche bringen 4 Klassiker zurück

In der Woche vom 14. bis zum 20. September 2020 gibt es wieder einige interessante Spiele für PS4, Xbox One und Switch zu haben. Die wöchentliche Release-Liste der GamePro verrät, was euch erwartet.

Achtung: Die Releasedaten beziehen wir von den Publishern und können sich wegen diverser Gründe kurzfristig ändern. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Zunächst stellen wir euch die größten Releases der Woche genauer vor:

Super Mario 3D All-Stars

Release: 18. September 2020

18. September 2020 Plattformen: Switch

Darum geht's: Seit der überraschenden Enthüllung vor wenigen Tagen steht Super Mario 3D All-Stars jetzt schon in den Startlöchern.

Die mit Spannung erwartete Sammlung beinhaltet Switch-Ports der drei Mario 3D-Klassiker Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy.

Warum Fans hoffen, dass auch noch Super Mario Galaxy 2 dazu kommt, lest ihr hier:

Crysis Remastered

Release: 18. September 2020

18. September 2020 Plattformen: PS4, Xbox One

Darum geht's: Crysis Remastered ist eine Neuauflage des Ego-Shooters von Crytek aus dem Jahr 2007 und baisert auf einer neuen Version der Cryengine.

Besonders für Konsolenspieler könnte die Raytracing-Implementation sein. Denn Crysis Remastered nutzt zum ersten Mal auf PS4 und Xbox One softwarebasiertes Raytracing.

Crysis ist auch vor kurzem schon auf der Switch erschienen. Wie diese Version abschneidet, lest ihr hier:

Alle neuen PS4-Spiele in dieser Woche

15. September - eFootball PES 2021

15. September - Spelunky 2

17. September - Dog Duty

17. September - Pacer

18. September - Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack

18. September - Crysis Remastered

18. September - WWE 2K Battlegrounds

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2020:

Alle neuen Xbox One-Spiele dieser Woche

15. September - eFootball PES 2021

16. September - Active Neurons 2

16. September - Johnny Rocket

17. September - Dog Duty

17. September - Exp Parasite

17. September - Shotgun Farmers

17. September - Welcome to Elk

17. September - Vampire's Fall: Origins

18. September - Biped

18. September - Crysis Remastered

18. September - Friday the 13th: Killer Puzzle

18. September - Gorsd

18. September - Harvest Moon: Light of Hope SE

18. September - Tamiku

18. September - The Secret Order: Return to the Buried Kingdom

18. September - WWE 2K Battlegrounds

Was erscheint noch? Alle Xbox One-Releases 2020:

Alle neuen Switch-Spiele dieser Woche

15. September - Fight Crab

15. September - Her Majesty's Ship

16. September - Active Neurons 2

17. September - Mini Motor Racing X

17. September - Dog Duty

17. September - Moero Crystal H

17. September - Nevaeh

17. September - Vampire's Vall: Origins

17. September - Grisaia: Phantom Trigger 04

17. September - My Forged Wedding

17. September - Flying Soldiers

17. September - Kingdom Rush Origins

17. September - Endurance - space action

18. September - WWE 2K Battlegrounds

18. September - Super Mario 3D All-Stars

18. September - Georifters

18. September - Journey of the Broken Circle

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2020:

Außerdem bei PS Plus, Games With Gold, Game Pass & Co

Denkt daran: Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in euren Shop werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.