PS4, Xbox & Switch: Neue Spiele der Woche bringen 3 Blockbuster auf einmal

Die Woche vom 26. bis zum 31. Oktober 2020 hat einige Highlights für PS4, Xbox One und Switch für euch parat. GamePros wöchentliche Release-Liste verrät, welche wichtigen Spiele euch die nächsten Tage erwarten.

Achtung: Die Releasedaten beziehen wir vom Publischer und können sich wegen diverser Gründe kurzfristig ändern.

Zunächst stellen wir euch die größten Releases der Woche genauer vor:

Watch Dogs Legion (PS4, Xbox One)

Release: 29. Oktober 2020

29. Oktober 2020 Genre: Action

Watch Dogs Legion spielt im London der Zukunft. Teil 3 der Open-World-Reihe ist erneut ein Action-Adventure mit Hacker-Fähigkeiten, diesmal schwingt aber eine gewisse Cyberpunk-Atmosphäre mit.

Das besondere Feature von Watch Dogs Legion: Ihr könnt die Kontrolle über jeden NPC in der offenen Spielwelt übernehmen. So baut ihr euch ein Team aus Avataren mit besonderen Spezialitäten auf, zwischen denen ihr jederzeit wechseln könnt. Einen vordefinierten Hauptcharakter gibt es nicht. Wen immer ihr auch spielt, er oder sie tritt mit eigener Stimme in den Story-Zwischensequenze auf.

Watch Dogs Legion erscheint außerdem direkt zum Launch für Xbox Series X/S (10. November) und PS5 (19. November).

Dark Pictures: Little Hope (PS4, Xbox One)

Release: 30.10.2020

30.10.2020 Genre: Horror-Adventure

Mit Little Hope schlagen die Entwickler*innen von Supermassive Games (bekannt für Until Dawn) den nächsten Kapitel ihrer Horror-Sammlung Dark Pictures Anthology auf: Nachdem uns der erste Teil, Man of Medan, auf ein Gruselschiff schickte, dreht sich Little Hope ums Thema Hexenverbrennung. Dabei begleiten wir eine Truppe aus College-Studenten und -Studentinnen, die aus einer mysteriösen Kleinstadt entkommen müssen.

Pikmin 3 (Switch)

Release: 30.10.2020

30.10.2020 Genre: Strategie

Etliche Wii U-Spiele wurden bereits auf die Switch portiert, nun ist Pikmin 3 an der Reihe: Der erweiterte Port des Action-Strategiespiels lässt euch auf einen fremden Planeten reisen und dort die Pikmin treffen. Das sind kleine Helfer aus Zwiebelsamen, die je nach Farbe unterschiedliche Fähigkeiten haben. Rote Pikmin können so durch Feuer, während blaue schwimmen. In dem Port erwartet euch die Möglichkeit, die Story im Koop zu erleben, es gibt eine neue Nebengeschichte mit alten Protagonisten aus Teil 2 und neue Hilfe-Optionen.

Alle neuen PS4-Spiele in dieser Woche

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2020:

Alle neuen Xbox One-Spiele dieser Woche

Was erscheint noch? Alle Xbox One-Releases 2020:

Alle neuen Switch-Spiele dieser Woche

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2020:

Außerdem bei PS Plus, Games With Gold, Game Pass & Co

Denkt daran: Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in euren Shop werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.