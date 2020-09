Ihr wollt eure PS4 verkaufen? So setzt ihr die Konsole richtig zurück

Nicht mehr lange, dann erscheint die PS5. Wer eine der begehrten Next-Gen-Konsolen ergattern konnte und zum Release umsteigen will, der braucht seine "alte" PS4 vielleicht nicht mehr. Immerhin sollen fast alle Spiele der aktuellen Konsole auch auf der PS5 laufen.

Doch die PS4 einfach so zu verkaufen, ist keine gute Idee. Zuvor solltet ihr die Konsole zurücksetzen und darauf achten, dass alle Daten richtig gelöscht wurden. Wir erklären, was ihr dabei beachten müsst.

Sichert eure PS4-Spielstände

Habt ihr viel Zeit in einigen Games verbraucht und möchtet nicht wieder von vorn anfangen? Dann ist es nötig, die Savegames zu sichern. Dies funktioniert entweder über die Cloud (sofern ihr über PS Plus verfügt) oder über einen USB-Stick.

So geht ihr vor:

Wählt "Einstellungen"

Geht auf "Verwaltung der von der Anwendung gespeicherten Daten"

Wählt hier "Gespeicherte Daten im Systemspeicher" aus

"Auf USB-Speichergerät kopieren" auswählen

Nun sucht ihr eure Spielstände und bestätigt anschließend den Kopiervorgang

Genau dasselbe gilt auch für eure Screenshots, Videos und weitere Daten.

Nachdem ihr also eure Daten gesichert habt, navigiert ihr im Menü der PS4 auf "Initialisierung". Dort wählt ihr dann "PS4 initialisieren". Daraufhin entscheidet ihr euch für die Option "Voll". Dadurchwird alles so gelöscht, dass anschließend eure Daten nicht mehr verfügbar sind. Der Käufer oder die Käuferin kann also nicht auf eure Daten zugreifen.

Der Vorgang zum Zurücksetzen der Konsole dauert unter Umständen einige Stunden. Ihr dürft die Konsole während dieser Zeit nicht ausschalten oder vom Strom nehmen! Das könnte zu Schäden führen.

Anschließend befindet sich die PS4 im Werkszustand. Eure Daten sind weg und ihr könnt die Konsole bedenkenlos verkaufen.

Reinigt die Konsole, entfernt Staub

Natürlich solltet ihr auch darauf achten, eure PS4 in einem sauberen und ordentlichen Zustand abzugeben. Ist das innere der Konsole verstaubt, kann die nämlich schnell überhitzen, weshalb sie nicht nur klingt wie ein Düsenjet, sondern auch ausfallen kann. Nicht schön also, wenn ihr eine versschmutzte Konsole einfach weiterverkauft.

Jedoch lässt sich die PS4 recht einfach reinigen. Tipps dazu fassen wir in einem separaten Special für euch zusammen:

Habt ihr eure PS4 schonmal zurückgesetzt? Hattet ihr damit irgendwelche Probleme?