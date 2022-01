PS4/PS5: Diese Spiele kamen 2021 im PS Store auf die meisten Downloads

PS4- und PS5-Besitzer*innen haben auch im Jahr 2021 jede Menge Spiele gespielt. Viele von ihnen haben den PlayStation Store genutzt, um die Titel herunterzuladen. Welche Spiele dabei auf die meisten Downloads kommen, wird jetzt in einem ausführlichen Blogpost verraten. Der ordnet die Download-Listen nach US/Kanada, EU, PS4, PS5 und PSVR. Hier findet ihr die Übersicht.

Darum geht's: Sony veröffentlicht jeden Monat eine Liste mit den Download-Charts aus dem PlayStation Store. Daraus lässt sich nach dem Jahresende natürlich ganz hervorragend ableiten, welche Spiele insgesamt im ganzen Jahr auf die meisten Downloads kommen. Genau die präsentiert Sony jetzt im offiziellen PlayStation Blog. Das Ganze bietet wenig große Überraschungen, auf der PS5 und der PS4 dominieren in Deutschland ganz klar die Sportspiele und Shooter.

PS5-Spiele, die 2021 am meisten im PlayStation Store heruntergeladen wurden:

US/Kanada EU 1 NBA 2K22 FIFA 22 2 Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Vanguard 3 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 4 Madden NFL 22 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 5 Battlefield 2042 Battlefield 2042 6 Ratchet & Clank: Rift Apart Among Us 7 Call of Duty: Black Ops Cold War Kena: Bridge of Spirits 8 MLB The Show 21 FAR CRY 6 9 Resident Evil Village It Takes Two 10 Far Cry 6 Assassin’s Creed Valhalla 11 Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 12 FIFA 22 Resident Evil Village 13 Among Us NBA 2K22 14 Mortal Kombat 11 Ratchet & Clank: Rift Apart 15 NBA 2K21 Next Generation Call of Duty: Black Ops Cold War 16 It Takes Two TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE 17 FIFA 21 Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 18 DEATHLOOP Diablo II: Resurrected 19 Returnal DEATHLOOP 20 Kena: Bridge of Spirits Mortal Kombat 11

PS4-Spiele: Das sind die Top-Downloads 2021 im PS Store

US/Kanada EU 1 Grand Theft Auto V FIFA 22 2 Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto V 3 Minecraft Minecraft 4 NBA 2K22 FIFA 21 5 Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Black Ops Cold War 6 Madden NFL 22 The Crew 2 7 NBA 2K21 Red Dead Redemption 2 8 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition 9 MLB The Show 21 Call of Duty: Vanguard 10 Mortal Kombat 11 The Forest 11 Call of Duty: Modern Warfare Fall Guys: Ultimate Knockout 12 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Gran Turismo Sport 13 FIFA 22 ARK: Survival Evolved 14 THE FOREST Need for Speed Heat 15 Need for Speed Heat NBA 2K21 16 UFC 4 Gang Beasts 17 ARK: Survival Evolved TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE 18 Gang Beasts eFootball PES 2021 SEASON UPDATE 19 Rust Console Edition Among Us 20 NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Assassin’s Creed Valhalla

Auch auf der PS4 gibt es wenig Überraschungen, sondern vor allem große Blockbuster: FIFA, GTA 5, Minecraft, Call of Duty. The Crew 2 hätte ich jetzt nicht unbedingt in den Top 10 verortet, ebenso wenig The Forest.

Auch bei den in die Jahre gekommenen Mammut-RPGs wie RDR 2 oder The Witcher 3 wirkt es beeindruckend, dass sie nach all der Zeit immer noch so viel Downloads erleben.

PSVR-Spiele: Die Download-Charts 2021 aus dem PlayStation Store

US/Kanada EU 1 Beat Saber Beat Saber 2 Job Simulator Job Simulator 3 SUPERHOT VR SUPERHOT VR 4 GORN Creed: Rise to Glory 5 Swordsman VR Swordsman VR 6 Creed Rise to Glory The Walking Dead: Saints & Sinners 7 Vader Immortal: A Star Wars VR Series GORN 8 The Walking Dead: Saints & Sinners RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY 9 Rick and Morty: Virtual Rick-ality Vader Immortal: A Star Wars VR Series 10 The Walking Dead Onslaught ASTRO BOT Rescue Mission

Die PSVR-Spiele dürften dann irgendwann demnächst gehörig durchgewirbelt werden, wenn endlich das PSVR 2-Headset erscheint. Das wurde von Sony kürzlich erst ausführlich vorgestellt. Damit sind nun auch die genauen Specs bekannt und wir wissen auch schon, dass es mit Horizon: Call of the Mountain ein waschechtes PSVR 2-Exclusive geben wird.

Free2Play-Spiele, die auf PS4 & PS5 2021 am häufigsten im Store runtergeladen wurden

US/Kanada EU 1 Fortnite Fortnite 2 Call of Duty: Warzone Rocket League 3 Rocket League Call of Duty: Warzone 4 Splitgate eFootball 2022 5 Apex Legends Genshin Impact 6 Genshin Impact Apex Legends 7 Destiny 2 eFootball PES 2021 LITE 8 Rec Room Brawlhalla 9 Brawlhalla Destiny 2 10 Rogue Company Splitgate

Interessanterweise deckt sich das nur in kleinen Teilen mit den Spielen, die von Metacritic oder GamePro als die besten des Jahres eingeschätzt wurden. Das liegt vielleicht einfach daran, dass viele Leute ihre Spiele immer noch am liebsten als physische Disk-Version kaufen. Andererseits muss der Geschmack der Masse mit ihren Gewohnheiten nicht unbedingt dem entsprechen, was Tester und Reviews für das Beste halten. Unklar bleibt auch, ob hier wirklich einfach nur Downloads zählen (die auch schon vorher gekauft worden sein können), oder digitale Einkäufe.

Welche Spiele habt ihr 2021 im PlayStation Store heruntergeladen? Zieht ihr Downloads oder physische Disk-Versionene vor?