PS5-Patent erklärt, warum PS4-Spiele auf der PS5 schneller laden

Die nächste PlayStation heißt höchstwahrscheinlich PS5, auch wenn das noch nicht fest steht. Was wir allerdings sicher wissen, ist, dass die Next Gen-Konsole dank Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele darstellen kann. Wie ein neues Patent jetzt zeigt, offenbar sogar mit einigen Vorteilen gegenüber der Original-Version.

Die Titel könnten kürzere Ladezeiten haben und insgesamt besser laufen, ohne dass der Spielcode beeinflusst werden muss.

PS5-Abwärtskompatibilität kann PS4-Spiele verbessern

Schneller & kürzere Ladezeiten? Spiele profitieren von der stärkeren Hardware-Leistung der PS5. In einem Video wurde bereits gezeigt, wie sich zum Beispiel die Ladezeiten von Marvel's Spider-Man verbessern. Im direkten Vergleich verblasst die Leistung der PS4 Pro gegen die Next Gen-Playstation, vor allem wohl dank der SSD-Festplatte.

Patent klärt Details: In einem jetzt neu aktualisierten und öffentlich zugänglichen Patent widmet sich Sony den Details der Abwärskompatibilität. Die ermöglicht offenbar eben nicht nur, dass PS4-Spiele überhaupt auf der PS5 laufen, sondern auch, dass sie von deren Power profitieren.

Abwärtskompatibilität mit "Echtzeit-Anpassung": Offenbar lässt sich mit Hilfe der neuen Technik, die das Patent beschreibt, die PS5 anpassen. In vielerlei Hinsicht und zwar so, dass sie dem ursprünglichen Gerät ähnelt, auf dem das betreffende Spiel veröffentlicht wurde.

Die Hardware kann dementsprechend also anscheinend nicht nur automatisch so angepasst werden, dass ältere Spiele laufen. Sondern gleichzeitig besteht die Möglichkeit, auch noch mehr aus dem alten Titel herauszuholen: Spiele können schneller laden und besser laufen, ohne dass etwas am Spielcode selbst geändert werden muss.

