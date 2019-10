PS5 - Angeblich abwärtskompatibel zu PS1, PS2, PS3 und PS4

Mit der PS5 bringt Sony Ende 2020 seine Next-Gen-Konsole auf den Markt. Dass das System abwärtskompatibel zur PS4 sein wird, war bereits bekannt. Nun gibt es aber Gerüchte, dass die Abwärtskompatibilität noch deutlich umfangreicher ausfallen soll.

Denn wie Insider PSErebus auf Twitter andeutet, wird die PS5 zu ALLEN PlayStation-Generationen abwärtskompatibel sein - also zur PS1, PS2, PS3 und PS4. Das wäre natürlich ein ganz schöner Hammer, lässt aber auch Fragen offen.

Denn aus dem Tweet geht nicht hervor, ob die PS5 entsprechende Discs älterer PlayStation-Generationen normal "frisst", oder erst entsprechende Downloads braucht, ähnlich wie die Xbox One bei den Xbox 360-Discs.

Ebenfalls unklar: Ob wirklich ALLE Spiele abwärtskompatibel auf der PS5 spielbar sein werden, ist aus dem Tweet nicht erkennbar.

Wie wahrscheinlich ist das?

Der Insider hat bereits in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen richtig gelegen, unter anderem mit dem Release-Termin von The Last of Us Part 2. Das heißt allerdings nicht zwangsläufig, dass er auch mit dem Abwärtskompatibilitäts-Gerücht recht haben muss.

Ein solches Feature wäre natürlich extrem cool und wir halten es auch für durchaus denkbar, allerdings nur mit Einschränkungen des Spiele-Katalogs. Auch alle PS4-Spiele sind noch nicht mit der PS5 kompatibel, aber Sony arbeitet dran.

Sony hat sich zu dem Gerücht nicht geäußert, deswegen sei hier noch einmal ganz klar erwähnt, dass es sich um ein Gerücht handelt.