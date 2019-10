PSVR 2 - Entwickler bestätigt versehentlich neue VR-Brille für PS5

Manchmal geht die Freude einfach mit einem durch. So geschehen auch bei einem Entwickler des Studios Chicken Waffle, der so aufgeregt über sein neues VR-Projekt war, dass er in einem Facebook-Posting auch gleich verriet, dass es sich um ein Spiel für die PSVR2 handeln würde - die bist jetzt jedoch noch gar nicht angekündigt wurde.

Zwar haben bereits Gerüchte über eine neue, kabellose PlayStation VR die Runde gemacht, nachdem ein entsprechendes Patent ausgegraben hatte. Die "neue" PSVR soll mit zwei Frontkameras und einer Rückkamera ausgestattet sein und eventuell die so genannte Transparent View unterstützen. Das bedeutet, dass durch die Kameras der Eindruck erzeugt wird, die Brille sei durchsichtig.

Abwärtskompatibilität oder neues Gerät?

So spannend diese Gerüchte auch klangen, war man sich zunächst jedoch sicher, dass in nächster Zeit erstmal keine neue Brille erscheinen soll. Schließlich wurde gerade erst bekanntgegeben, dass die Abwärtskompatibilität der PS5 dafür sorgen soll, dass auch die VR-Brille der aktuellen Konsolengeneration an die neue angeschlossen werden soll. Wozu dann eine weitere Brille? Ein Facebookposting eines Entwicklers könnte jetzt jedoch auf eine Generalüberholung des alten Modells hinweisen.

In seinem Post schreibt er, wie sehr er sich darüber freue, bekanntgeben zu dürfen, dass Chicken Waffle (sein Studio) an einem VR-Spiel für die PS5 arbeite. An sich also noch kein Grund zum Aufmerken. Allerdings versieht er seine Nachricht mit dem Hashtag PSVR2. Und das wiederum zeigt sehr deutlich, dass die aktuelle PlayStation VR wohl einen Nachfolger bekommt, wie das Patent nahelegt.

Jetzt bleibt natürlich die Frage, ob auch für die PSVR2 entwickelte Spiele auf der PSVR laufen. Wenn sie auf Features wie der Transparent View basieren, könnte sich das als schwierig erweisen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Würdet ihr euch eine PSVR2 kaufen?

