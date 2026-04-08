PS5-Actionhit: Eines der besten Star-Wars-Spiele überhaupt gibt's jetzt zum Schnäppchenpreis!

Endlich können wir mal atmosphärische Star-Wars-Planeten frei erkunden.

Gerade könnt ihr euch eines der besten Star-Wars-Spiele, das die PS5 zu bieten hat, günstig im Sonderangebot schnappen. Den Open-World-Actionhit, der zum Release noch 79,99€ gekostet hat, gibt's jetzt schon für unter 20€! Den Deal findet ihr bei Amazon, laut Vergleichsplattformen gibt es aktuell nirgendwo einen günstigeren Preis als dort:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots. Übrigens findet ihr dort gerade noch einige weitere große PS5-Spiele für unter 20€. Hier eine Auswahl:

5 Planeten und ein eigenes Raumschiff: Das bietet der Star-Wars-Hit für PS5!

Allein die wunderschönen Planeten machen dieses PS5-Spiel für Star-Wars-Fans schon zu einem Muss.

Es geht hier um Star Wars Outlaws, das zwar auch viel Kritik einstecken musste, von uns jedoch 85 Punkte im Test bekommen hat und damit nach Star Wars Jedi: Survivor das unserer Ansicht nach beste Star-Wars-Spiel dieser Generation ist. Grund dafür ist nicht zuletzt die Spielwelt: Endlich dürfen wir mal in einem Singleplayer-Spiel im Star-Wars-Universum eine Open World frei erkunden. Wir bereisen fünf abwechslungsreiche Planeten, die durch die schicken Landschaften und die hohe Produktionsqualität für eine dichte Atmosphäre sorgen.

Die Planeten fliegen wir mit unserem eigenen Raumschiff an, mit dem wir uns sogar Gefechte im Weltall liefern können. Die riesigen Gebiete auf den Planetenoberflächen durchqueren wir mit unserem Speederbike. Wir schlüpfen dabei in die Rolle der vom Imperium gesuchten Kriminellen Kay Vess, die den ganz großen Beutezug plant, dafür jedoch die Unterstützung verschiedener Verbrechersyndikate. Diese müssen wir uns erst verdienen, indem wir Aufträge erfüllen.

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Autoplay

Beim Gameplay geht Star Wars Outlaws eher konventionelle Wege und liefert eine solide Mischung aus Third-Person-Shooter und Schleichmechaniken. Obwohl sie auch andere Waffen nutzen kann, setzt Kay dabei vor allem auf ihren vielfältig aufrüstbaren Blaster, weshalb sie sich nicht wie ein Jedi, sondern eher wie eine weibliche Version Han Solos spielt. Beim Schleichen bekommt Kay Hilfe von ihrem Haustier Nix, das Feinde ablenken und ihnen die Waffen klauen kann.

Alles in allem ist Star Wars Outlaws zwar nicht das ganz große Meisterwerk, das es hätte werden können, wenn das Gameplay etwas innovativer und abwechslungsreicher gewesen wäre. Trotzdem ist das Open-World-Actionspiel ein Muss für alle Star-Wars-Fans, allein schon aufgrund seiner atmosphärischen Spielwelt. Zum derzeitigen Preis von nur 19,99€ könnt ihr mit dem Spiel, das etwa 35 bis 40 Stunden gut unterhält, jedenfalls nicht viel falsch machen.