Es geht los: Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland und Amazon fängt an, die ersten Konsolen an Vorbesteller*innen zu verschicken. In der GamePro-Redaktion wurden bereits PS5-Geräte an einige Mitarbeiter*innen herausgeschickt, einige andere warten aber noch auf die Versandbestätigung.

Wie überprüfe ich meinen PS5-Bestellstatus bei Amazon?

Schaut in euer Mail-Postfach unter der Adresse, die mit eurem Amazon-Benutzerkonto verknüpft ist: Amazon teilt euch mit, wenn die PS5 losgeschickt wurde. Schaut auch im Spam-Ordner nach!

unter der Adresse, die mit eurem Amazon-Benutzerkonto verknüpft ist: Amazon teilt euch mit, wenn die PS5 losgeschickt wurde. Schaut auch im Spam-Ordner nach! Alternativ könnt ihr auf Amazon selbst nachschauen: Loggt euch ein, geht auf "Mein Konto" > "Meine Bestellungen". Hier seht ihr eure PS5-Bestellung: Auf "Lieferung verfolgen" könnt ihr den Bestellstatus einsehen.

Meine PS5 wurde noch nicht verschickt, kommt sie trotzdem pünktlich? Wahrscheinlich ja. Sollte Amazon eure PS5 erst heute Abend verschicken, könnte sie trotzdem pünktlich zum Release bei euch eintreffen. Die Erfahrung machte Kollege Alex Schneider (Produkt-Manager bei GamePro) mit seiner Xbox Series X: Dessen Konsole wurde am 09. November um 23:35 Uhr von Amazon verschickt und kam am 10. November um 14:53 Uhr bei ihm zu Hause an. Eine Garantie dafür, dass die pünktliche Auslieferung bei jedem/jeder PS5-Vorbesteller*in klappt, ist das aber natürlich nicht.

Kann ich die PS5 alternativ auch im Laden kaufen? Nein, das ist aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht möglich, bestätigte Sony vor einigen Wochen.

3. Vorbesteller-Welle kommt - Auch bei Amazon Deutschland

Nachdem andere Amazon Niederlassungen bereits angekündigt haben, dass es neue Kontingente der PS5 geben wird, ist es jetzt auch bei Amazon Deutschland soweit. Wir haben von einem Leser per Mail den Hinweis von Amazon.de geschickt bekommen.

In diesem steht, dass es am Donnerstag, dem 19. November, eine streng limitierte Anzahl an neuen PS5-Konsolen geben wird. Die neuen Kontingente sollen, wie angekündigt, um 13 Uhr zur Verfügung stehen. Sobald ihr bestellt habt, wird der Liefertermin per Email bestätigt. Wann die neuen Konsolen aber generell ausgeliefert werden, ist nicht bekannt. Mehr Infos zur dritten Preorder-Welle findet ihr hier:

Wie sieht's bei euch aus? Auch in der GamePro-Community finden sich bereits Mitglieder, die bereits eine Mail von Amazon mit der glücklichen Nachricht erhalten haben. Wir wollen diesen Artikel als Austauschplattform nutzen: Wir sieht's bei euch aus? Wurde eure Konsole schon versendet? Und bei welchem Händler habt ihr vorbestellt?

Hier einige Stimmen aus der GamePro-Community

Aus den Kommentaren der GamePro-News zur 3. Vorbesteller-Welle:

Patek: "Juhu, Amazon hat mein Gerät heute in der Nacht an mich verschickt. Endlich kann es los gehen! Jetzt nur noch hoffen, dass die XSX nächste Woche auch noch nach Plan eintrifft."

"Juhu, Amazon hat mein Gerät heute in der Nacht an mich verschickt. Endlich kann es los gehen! Jetzt nur noch hoffen, dass die XSX nächste Woche auch noch nach Plan eintrifft." Bj85: "War in der ersten Bestellwelle von Amazon und habe heute Abend endlich gelesen : Heute versendet !!! Yes...Sollte also pünktlich da sein."

"War in der ersten Bestellwelle von Amazon und habe heute Abend endlich gelesen : Heute versendet !!! Yes...Sollte also pünktlich da sein." Badcop91: "Hab meine Bestätigung auch eben erhalten und gehöre zu den Vorbestellern der ersten Welle (am nächsten Morgen nach dem Stream)."

"Hab meine Bestätigung auch eben erhalten und gehöre zu den Vorbestellern der ersten Welle (am nächsten Morgen nach dem Stream)." Sucrom: "Hab heute abend kurz vor neun die Bestätigung von MM erhalten, dass die Konsole auf dem Weg ist. Hab damals kurz nach dem Stream bestellen können. Also Leute checkt eure Spam-Ordner falls ihr ähnlich zeitnah bestellt habt und noch nix habt."

Alle Infos zur PS5 in der Übersicht

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland, die Laufwerk-Edition kostet 499 Euro und die Digital Edition 399 Euro. Alle Infos zur neuen Hardware und den Spielen findet ihr in unserer großen GamePro-Infoübersicht. In unserem Test erfahrt ihr, wie gut die PS5 wirklich ist.