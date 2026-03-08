PS5-Angebote im Amazon Frühlings-Sale: Konsolen, Spiele & mehr – Was werden die besten Deals?

Die Amazon Frühlingsangebote könnten für einige günstige PS5-Deals sorgen.

Schon am 10. März, also am Dienstag, beginnen die Amazon Frühlingsangebote und bringen über eine Million Deals aus den verschiedensten Bereichen, unter denen sicherlich auch eine Menge Gaming-Angebote sein werden. Der Riesen-Sale soll pünktlich um Mitternacht starten. Sobald es losgeht, findet ihr die Deals hier auf der Übersichtsseite, wo es schon jetzt die ersten Vorab-Angebote gibt:

Der Sale läuft offiziell eine ganze Woche lang bis zum 16. März. Da bei solchen Amazon-Sales die Top-Deals häufig schnell vergriffen sind, ist es dennoch sinnvoll, möglichst früh zuzuschlagen und sich sogar schon vorher mal zu überlegen, welche Produkte man im Auge behalten will. Hier geben wir euch eine kurzen Überblick darüber, mit welchen PS5-Angeboten ihr rechnen solltet:

PS5-Spiele in den Amazon-Frühlingsangeboten: Auf diese Hits solltet ihr achten!

Im letzten Jahr gab es im Amazon Frühlings-Sale eine stattliche Anzahl an PS5-Spielen im Angebot. Dementsprechend gut stehen die Chancen, dass dies auch 2026 wieder der Fall sein wird, zumal sich Amazon in den letzten Monaten mit größeren Spiele-Sales eher zurückgehalten hat. Die ganz neuen Titel oder die großen Sony-Exklusivhits solltet ihr jedoch eher nicht erwarten, zumindest nicht in größerer Anzahl.

Der eine oder andere Sony-Titel kann aber natürlich ausnahmsweise dabei sein. Insbesondere bei Ghost of Yotei stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht, da es hier in den letzten Wochen und Monaten auch bei anderen Händlern schon das eine oder andere gute Angebot gab:

In der Regel nutzt Amazon die Frühlingsangebote jedoch eher, um seine Restbestände an etwas älteren Titeln abzubauen. Dadurch kann man oftmals Hits, die man verpasst hat, zum Schnäppchenpreis nachholen. Wir würden euch also raten, vor allem PS5-Spiele aus dem letzten oder vorletzten Jahr im Auge zu behalten. Hier ein paar mögliche Kandidaten.

PS5-Hardware in den Amazon-Frühlingsangeboten: Konsolen, Controller & mehr

Mit der PlayStation 5 Pro würden wir zu den Frühlingsangeboten nicht unbedingt rechnen, aber Amazon ist natürlich immer mal für eine Überraschung gut.

Die Frühlingsangebote sind normalerweise nicht das Event, zu dem Amazon PS5-Konsolen oder DualSense Controller günstig raushaut. Solche Angebote sind eher für Sony-Aktionen wie die Days of Play oder andere große Sales wie den Prime Day oder den Black Friday reserviert. Doch obwohl uns gute Deals in diesem Bereich überraschen würden, schadet es natürlich nichts, die Sony-Hardware mal im Auge zu behalten:

Sehr viel besser stehen die Chancen allerdings bei PS5-Hardware und -Zubehör von anderen Herstellern wiePS5-SSDs, Controller und Gaming Headsets. Bei den SSDs und Headsets ist die Auswahl so groß, dass unmöglich vorherzusagen ist, welche Modelle im Angebot sein werden. Wenn ihr nach einem hochwertigen Pro Controller für PS5 sucht, sind es jedoch die üblichen Verdächtigen, auf die ihr auch diesmal wieder ein Auge haben solltet: