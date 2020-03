Wer sich den PS5-Livestream am Mittwoch angesehen hat, bekam vor allem eines: sehr viele technische Informationen, die trocken präsentiert wurden. Das liegt unter anderem daran, dass es sich dabei eigentlich um eine Präsentation für die Game Developers Conference (GDC) gehandelt hat. Sie war also vor allem für Entwickler gedacht. Genau die betonen jetzt aber, dass die Konsole sehr viel besser sei, als es im Stream wirkte.

Sonys PS5-Präsentation unterscheidet sich von dem, was Entwickler sagen

Aktuell scheint sich die Diskussion rund um die Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X vor allem um die Menge der Teraflops zu drehen. Die haben aber eigentlich gar keine so große Aussagekraft:

Deutlich interessanter und wichtiger ist das Gesamtpaket und das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten untereinander. Da scheinen sich auch diejenigen einig zu sein, die bereits mit den DevKits der kommenden Konsolen-Generation arbeiten.

Da wäre zum Beispiel der Ready at Dawn-CTO (The Order: 1886) Andrea Pessino, der auf Twitter erklärt, er glaube, die meisten Fans werden erst ungefähr in einem Jahr begreifen, was für eine revolutionäre Heimkonsole die PS5 sei. Die Leute würden sich spätestens dann darüber amüsieren, Teraflops so eine große Bedeutung beigemessen zu haben.

Dollar bet: within a year from its launch gamers will fully appreciate that the PlayStation 5 is one of the most revolutionary, inspired home consoles ever designed, and will feel silly for having spent energy arguing about "teraflops" and other similarly misunderstood specs. ? — Andrea Pessino (@AndreaPessino) March 19, 2020

Einige der neuen PS5-Architektur-Entscheidungen seien ganz speziell auf die bisherigen Probleme bei der Entwicklung von Spielen zugeschnitten. Diese Grenzen würden nun eingerissen, was viele Innovationen nach sich ziehen könne.

We are getting architectural decisions targeted *specifically* at the development issues that have historically set hard limits on designers' vision. Which brings me to my "teraflops" comment...

... — Andrea Pessino (@AndreaPessino) March 19, 2020

Which is why focusing on metrics is missing the big picture. I am excited about the PS5 because I think many smart decisions were made that will enable devs to design in new ways, *especially* for expansive games. I was not making a comparison, just sharing my optimism. ?? — Andrea Pessino (@AndreaPessino) March 19, 2020

In dasselbe Horn stößt auch Kotakus Jason Schreier in der neuen Ausgabe des Splitscreen-Podcasts. Der bekannte und verlässliche Branchen-Insider erklärt, er habe von vielen unterschiedlichen Entwicklern in etwa dasselbe gehört. Die meisten seien schwer beeindruckt und begeistert und erklären, die Xbox Series X sei trotz der Teraflops-Zahl nicht bedeutend schneller oder besser als die PS5.

"Was ich von den Entwicklern höre, ist ganz anders als das, was ich in Sonys Marketing-Strategie sehe."

Die PS5 sei sehr viel leistungsfähiger in vielerlei Hinsicht, als es gelungen sei, in diesem technischen Stream zu illustrieren. Den Aussagen verschiedener Entwickler zufolge sei die PS5 im Endeffekt das überlegene Stück Hardware. Sony begehe mit der Kommunikation gerade einen Fehler.

Aber auch öffentlich äußern einige Entwickler ihre Begeisterung im Hinblick auf die Power der PS5. Vor allem die besondere SSD-Geschwindigkeit stößt dabei auf große Freude angesichts der wegfallenden Einschränkungen.

Beyond that, I was surprised that it allows for off the shelf NVMe drives...but only if they are certified. There are no drives available today that are fast enough for PS5 so do not buy one in preparation. — John Linneman (@dark1x) March 18, 2020

Ein ehemaliger Naughty Dog-Entwickler erklärt seine Sicht der Dinge in einem ausführlicheren Twitter-Thread. Darin betont er die Möglichkeiten, die die neuen SSDs mit sich bringen und spricht von einem enormen Qualitätssprung, der so wohl kommen werde.

Just saw the new @PlayStation #PS5 presentation. Great job @cerny! Since I routinely have to explain to people why I'm excited for an SSD for rendering I thought I'd write a little thread to explain. Case in point: Uncharted 1 to Last of Us transition: pic.twitter.com/4Q75NEuigy — Andrew Maximov (@_ArtIsAVerb) March 18, 2020

So the ability to load in the highest resolution version of any asset just in front of you and drop it immediately as you turn around means that every tree can have 3d bark and moss and ants marching on it just when needed, without blowing up the budget. It's going to be great <3 — Andrew Maximov (@_ArtIsAVerb) March 18, 2020

Kurt Margenau sieht das ähnlich. Er erklärt die SSD-Specs sogar zum größten Grafik- beziehunsgweise Technik-Quantensprung seiner bisherigen Karriere:

Still tripping about this #PS5 SSD spec. Like, people don’t even know how big of a leap in terms of game design can be made, especially for 1st party that doesn’t have to design to lowest common denominator. By far the biggest leap in my career. Can’t wait. — Kurt Margenau (@kurtmargenau) March 19, 2020

In dem gleichen Stream wurde auch angekündigt, dass die PS5 wohl zum Launch keine hundertprozentige Abwärtskompatibilität bieten wird. Wer das alles zu technisch fand, muss aber nicht verzagen: Es gibt laut Sony 2020 noch genug Möglichkeiten, Spiele zu zeigen.

Wie denkt ihr über die Entwickler-Aussagen und die PS5-Specs?