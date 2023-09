PS5 zum neuen Bestpreis: Schnappt euch die Disc Edition jetzt für 422,95€!

Durch einen Guscheincode bekommt ihr die PS5 Disc Edition jetzt zum neuen Bestpreis von 422,95€.

Das ist ein neuer Bestpreis: Die PlayStation 5 könnt ihr jetzt in der Standard-Version mit Disc-Laufwerk für nur 422,95€ (UVP: 549,99€) abstauben! So günstig gab es die Konsole als Neuware bislang noch nie. Grund für den günstigen Preis ist der eBay-Gutschein POWEREBAY10, durch den ihr 10 Prozent zusätzlich spart. Hier kommt ihr zum Angebot:

Der Gutscheincode ist prinzipiell noch bis zum 18. September gültig, der Vorrat an Konsolen ist aber begrenzt. Deswegen solltet ihr damit rechnen, dass die PS5 schon früher ausverkauft sein könnte, und besser nicht bis zum letzten Tag warten.

Wer ist der Ebay-Händler?

Anbieter des PS5-Deals ist der größere eBay-Händler Sbdirect24. Dieser ist schon lange auf eBay aktiv und steckt häufig hinter den günstigen Gaming-Angeboten aus solchen Gutscheinaktionen. Insbesondere Konsolen verkauft Sbdirect24 oft zu sehr günstigen Preisen. Die Rezensionen des Händlers sind derzeit zu 98,8 Prozent positiv.

Alternative: PS5 günstig bei Amazon und anderen Shops

Die PS5 gibt es momentan auch bei Händlern wie Amazon günstiger, mit dem eBay-Gutscheindeal können diese allerdings nicht ganz mithalten.

Durch eine Aktion namens PlayStation Mega Deals gibt es übrigens gerade die PS5 und auch eine stattliche Auswahl an Zubehör und Spielen bei verschiedenen Shops günstig im Angebot. Mit dem Gutscheinangebot von eBay können die anderen Händler allerdings nicht mithalten, der Preis liegt hier in der Regel bei 449,99€.

Die PlayStation-Aktionen laufen in der Regel noch bis zum 20. September. Eines der Highlights ist der Sony DualSense Controller, den ihr bei Amazon in Weiß für 47,99€ und bei MediaMarkt sowie bei Saturn in verschiedenen Farben für 49,99€ bekommen könnt. Falls ihr für eure neue PS5 einen zweiten Controller braucht, solltet ihr also am besten gleich zuschlagen.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht könnt ihr weitere günstige Sonderangebote und auch interessante Neuerscheinungen rund um Gaming und Technik finden. Alternativ könnt ihr direkt einen Blick auf diese Artikel werfen: