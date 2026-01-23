PS5-Controller jetzt im Angebot: Viel günstiger als der Sony Dualsense!

Bei Amazon gibt's jetzt eine ohnehin schon günstige Alternative zum Sony DualSense PS5-Controller noch günstiger.

Nachdem der Sony DualSense jahrelang fast der einzige PS5-Controller auf dem Markt war, wenn man von teuren High-End-Gamepads absieht, sind seit einigen Monaten immer mehr günstige Alternativen aufgetaucht. Diese haben zwar meist keine offizielle Lizenz, dafür aber einen deutlich geringeren Preis als der DualSense. Den bei Amazon aktuell beliebtesten dieser Konkurrenten, den Bonacell Wireless PS5-Controller, bekommt ihr gerade im Sonderangebot:

Der Deal ist offiziell noch bis zum 29. Januar gültig, also bis Donnerstag nächster Woche. Natürlich könnte er jedoch schon früher ausverkauft sein. Übrigens ist das Gamepad von Bonacell nicht der einzige PS5-Controller, den ihr bei Amazon gerade im Angebot bekommt. Es gibt noch einige weitere DualSense-Alternativen günstiger, für deren Qualität wir allerdings nicht in jedem Fall die Hand ins Feuer legen würden. Hier die Übersicht:

Mehr Tasten, weniger Feedback: Das ist der günstige PS5-Controller

Der Bonacell PS5-Controller bietet vorn RGB-Beleuchtung und auf der Rückseite programmierbare Extra-Tasten.

Für den günstigen Preis müsst ihr ein paar Kompromisse machen. So verfügt der Bonacell PS5-Controller beispielsweise nicht über haptisches Feedback und adaptive Trigger. Diese Features, die für ein immersives Spielerlebnis sorgen sollen, gibt es nur bei Controllern von Sony. Normales Rumble gibt es aber immerhin und auch der für PlayStation-Controller übliche Lautsprecher ist vorhanden.

Auf der anderen Seite hat der Bonacell Wireless Controller aber auch ein paar Extras zu bieten, die ihr beim Sony DualSense nicht findet. So verfügt er auf der Rückseite über zwei programmierbare Extra-Tasten, damit ihr den rechten Daumen nicht mehr so oft vom Stick nehmen müsst, um die Buttons zu drücken. Außerdem können durch die Turbo-Funktion Tasten durch einfaches Drücken mehrfach ausgelöst werden.

Neben der PS5 ist der Bonacell Wireless Controller natürlich auch mit dem PC kompatibel.

Obendrein verfügt der Bonacell Controller über eine RGB-Beleuchtung, die recht schick aussieht, allerdings auch die Akkulaufzeit verkürzt. Ohne Licht liegt diese ungefähr auf dem Niveau des Sony DualSense, was zwar nicht sonderlich lang ist, jedoch auch für ausgedehnte Gaming-Sessions ausreicht. Der Hersteller gibt sie mit circa 10 bis 15 Stunden an.

Ansonsten macht der Bonacell PS5-Controller einen ordentlichen Job, wirkt allerdings nicht ganz so hochwertig verarbeitet wie der DualSense Controller. Wie lange er tatsächlich durchhält, ist eine Frage, die wir euch leider nicht beantworten können, da es noch keine Langzeit-Tests gibt. Alles in allem würden wir den Bonacell PS5-Controller auch wegen der fehlenden Features nicht als vollwertigen Ersatz für den DualSense, sondern eher als zusätzlichen Zweitcontroller empfehlen.