PS5-Controller mit Handy verbinden: Mit dem DualSense an Android und iOS spielen

Galaxy S24 und iPhone 14 funktionieren mit dem DualSense-Controller der PS5, aber auch viele weitere Handys und Tablets.

Schon der DualShock 4 der PS4 war per Bluetooth mit Handys und Tablets kompatibel, auf denen Android oder iOS als Betriebssystem lief. Dass der DualSense dieser Tradition folgt, ist wenig überraschend, auch er kann über den drahtlosen Bluetooth-Standard mit euren Mobilgeräten verbunden werden. Wir verraten euch, wie das genau funktioniert.

Hier könnt ihr zu den beiden Varianten und einzelnen Unterpunkten springen:

Voraussetzungen für eine Bluetooth-Verbindung: Sony selbst gibt an, dass ihr mindestens ein Smartphone oder Tablet mit iOS 14.5 (kompatibel bis runter zum iPhone 6s) beziehungsweise Android 12 benötigt. Unserer Erfahrung nach funktionieren aber beispielsweise auch Handys mit Android 11 oder gar 10 – sofern der entsprechende Hersteller seine Software aktuell gehalten hat und Bluetooth 4.0 oder höher verbaut wurde. Über welche Version ihr verfügt, findet ihr bei Samsung-Handys beispielsweise über die Suche in den Einstellungen unter Softwareinformationen, bei iPhones und iPads ist die 'iOS-Version' unter Allgemein und dann Info gelistet.

Vorbereitung: Bluetooth aktivieren

Als erstes solltet ihr logischerweise Bluetooth auf eurem Smartphone oder Tablet aktivieren. Das geht folgendermaßen:

Bei Android-Geräten findet ihr in der Regel das Bluetooth-B in den Schnelleinstellungen, die sich öffnen, wenn ihr von oben nach unten am obersten Rand des Displays wischt. Alternativ könnt ihr auch in den Einstellungen nach 'Bluetooth' suchen.

iPhones und iPads funktionieren ganz ähnlich, auch hier solltet ihr das kantige Bluetooth-Logo in den Schnelleinstellungen finden, wenn ihr an der Oberseite des Displays von oben nach unten streicht. Alternativ findet ihr Bluetooth auch recht weit oben in den Einstellungen.

DualSense in den Kopplungsmodus versetzen

Wie jedes Bluetooth-Gerät kann der DualSense-Controller der PS5 in einen Pairing-Modus versetzt werden. Dabei geht ihr wie folgt vor:

Stellt sicher, dass der PS5-Controller weder eingeschaltet noch an ein USB-Kabel angeschlossen ist. Verwendet ihr ihn gerade kabellos, beispielsweise mit der PS5, könnt ihr ihn ausschalten, indem ihr mehrere Sekunden die PlayStation-Taste gedrückt haltet.

Am DualSense sollte jetzt kein Lämpchen mehr leuchten.

Haltet jetzt im ausgeschalteten Modus gleichzeitig die Share- und die PlayStation-Taste gedrückt.

Den Share-Knopf müsst ihr in Kombination mit der PS-Taste für ein paar Sekunden gedrückt halten.

Am PS5-Controller sollte jetzt die Zierleiste um das Touch-Pad herum in einem bestimmten Muster aufleuchten – jeweils zwei kurze Lichtblitze gefolgt von einer Pause.

Der Controller ist nun bereit gekoppelt zu werden, weiter geht es also am Mobilgerät.

PS5-Controller mit Android verbinden

Habt ihr gerade erst Bluetooth aktiviert, sollte direkt eine Übersicht mit Bluetooth-Geräte erschienen sein, in der auch der PS5-Controller als "DualSense Wireless Controller" unter den verfügbaren Geräten angezeigt wird.

Klickt darauf und der DualSense wird an euer Mobilgerät gekoppelt. Ihr könnt jetzt damit Zocken und das Handy oder Tablet damit bedienen.

Hattet ihr Bluetooth bereits im Hintergrund laufen, kommt ihr zu der Liste, indem ihr in die Bluetooth-Einstellungen geht oder in der Schnellstartleiste das Bluetooth-Icon gedrückt haltet.

Taucht der PS5-Controller nicht auf, müsst ihr nach neuen Geräten scannen – das macht euer Android-Gerät nicht immer durchgängig, um Akkuleistung zu sparen, daher könnt ihr den Scan auch manuell auslösen. Beim iPhone sollte hingegen durchweg gescannt werden, falls nicht, dann öffnet einfach die Bluetooth-Einstellungen noch einmal neu.

Neu verfügbare Bluetooth-Geräte tummeln sich zumeist ganz unten in der Bluetooth-Liste.

PS5-Controller mit iOS verbinden

Bei einem iPhone oder iPad findet ihr den "DualSense Wireless Controller" in den Bluetooth-Einstellungen unten unter den verfügbaren Geräten. Drückt einfach darauf und verbindet das Mobilgerät mit dem PS5-Gamepad.

Eine coole Besonderheit von iOS: In den Einstellungen findet ihr jetzt zusätzlich den Menüpunkt Spiele-Controller. Darüber könnt ihr zum Beispiel das haptische Feedback aktivieren oder Tasten neu belegen – ganz ohne zusätzliche App.

DualSense wieder vom Handy trennen

In der Regel sollte sich euer PS5-Controller nicht mehr mit eurem Mobilgerät verbinden, sobald ihr ihn wieder mit eurer Konsole verknüpft. Das geht, indem ihr ihn per USB-Kabel an der PS5 anschließt oder ihn über das Bluetooth-Menü der Konsole auf ähnliche Weise wie beim Handy oder Tablet verbindet – also dem gleichzeitigen Drücken der Share- und PlayStation-Tasten.

Ihr findet die Option in den Systemeinstellungen der PS5 unter:

Zubehör

Allgemein

Bluetooth-Zubehör

Alternativ findet ihr in den Bluetooth-Menüs eurer Mobilgeräte auch Icons, über die ihr den DualSense entkoppeln könnt. Bei Android handelt es sich um ein Zahnrad, bei iOS um ein hellblaues Info-i.

Ihr könnt auch ein USB-C-Kabel nutzen

Ist euch eine besonders niedrige Latenz zum Beispiel beim Zocken von Call of Duty Mobile wichtig, könnt ihr auch ein USB-C zu USB-C-Kabel verwenden, um den Controller mit eurem Mobilgerät zu verbinden.

Das geht mit Android-Geräten und auch iPhones sowie iPads, die über einen USB-C-Port verfügen.

Mit USB-C auf Lightning-Adaptern oder -Kabeln wird es hingegen knifflig, da der DualSense in der Regel dann nicht vom Handy oder Tablet erkannt wird. Wir raten also eher davon ab, zusätzliches Zubehör in dieser Hinsicht anzuschaffen und stattdessen direkt auf Bluetooth umzuschwenken.

Beim DualShock 4 funktioniert die Verbindung exakt gleich

Falls ihr euch fragt, wie ihr den DualShock 4 mit dem Handy oder Tablet verbinden könnt, dann müsst ihr gar nicht großartig anders agieren. Auch hier haltet ihr für ein paar Sekunden die Share- und PlayStation-Tasten gedrückt, um den Controller in den Kopplungsmodus zu versetzen. Genau wie beim DualSense blitzt die Light Bar dann rhythmisch auf.

DualShock 4 und DualSense unterscheiden sich in der Hinsicht nicht – auch beim alten Controller müsst ihr ein paar Sekunden lang sowohl Share- als auch PS-Taste gedrückt halten.

Ein großartiger Controller – nicht nur an der PS5

Der DualSense hat einige Neuerungen in den PlayStation-Kosmos gebracht, unter anderem haptisches Feedback und adaptiv auf das Spielgeschehen reagierende Trigger.

Werden diese Funktionen vom Spiel unterstützt, funktionieren sie sogar auf Mobilgeräten, gesichert ist die Funktion je nach Modell, Titel und Verbindungsmöglichkeit allerdings nicht.

Ganz grundsätzlich hat sich die Ergonomie des Gamepads außerdem enorm verbessert, weshalb der DualSense auf jeder Plattform eine absolute Empfehlung ist.

Seht ihr das ähnlich? Zockt ihr auch mit dem DualSense am Handy oder greift ihr dabei lieber auf einen anderen Controller zurück?