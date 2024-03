Diesen Fehler solltet ihr bei der PS5 nicht machen - ohne eine Einstellung ist euer DualSense-Controller schlechter

Auf eine Einstellung solltet ihr beim DualSense-Controller unbedingt achten.

Der DualSense-Controller der PS5 ist wohl das Gamepad mit den meisten Features im Konsolenbereich. Touchpad, Lautsprecher, Mikrofon, haptisches Feedback und adaptive Trigger finden darin Platz, gerade die letztgenannten drei Komponenten harmonieren aber nicht immer perfekt miteinander.

Das standardmäßig eingeschaltete Mikrofon schwächt nämlich die Vibrationen des haptischen Feedbacks genau wie den Widerstand der adaptiven Trigger ab. Eine simple Einstellung verhindert die negativen Auswirkungen jedoch permanent.

Mikrofon dauerhaft ausschalten

Mit den Standard-Systemeinstellungen hört eure PS5 aus technischer Sicht durchgängig mit, das Mikrofon am DualSense-Controller ist permanent für seinen Einsatz bereit.

Selbst in Zeiten von Sprachassistenten wie Amazons Alexa oder Apples Siri ist es für viele von euch sicherlich ein unangenehmes Gefühl, durchgängig "abgehört" zu werden, aber das offene DualSense-Mikrofon hat auch spielerische Nachteile:

Da Gerüttel am Controller und elektromagnetische Störungen in Sprachaufnahmen nerven, werden die Vibrationen des haptischen Feedbacks und die adaptiven Trigger automatisch abgeschwächt, solange das Mikro eingeschaltet ist.

9:22 DualSense 5 - Diese Features des PS5-Controllers dürfen nicht in Vergessenheit geraten!

Wollt ihr das verhindern, habt ihr zwei Möglichkeiten:

Kurzfristig könnt ihr das Mikrofon der PS5 stummschalten, indem ihr die schmale Taste unter dem PlayStation-Button drückt. Dann zeigt eine orangene Leuchte an, dass das Mikrofon geschlossen wurde.

Wenn ihr die Taste gedrückt haltet, könnt ihr zudem eine praktische Zusatzfunktion nutzen:

Komfortabler ist es jedoch, wenn ihr das Mikrofon einfach durchgängig stummschaltet. Geht dafür in den Einstellungen der PS5 auf [Ton] und stellt im Reiter [Mikrofon] die Option [Mikrofonstatus im eingeloggten Zustand] auf [Stumm]. Ab dann müsst ihr das Mikrofon zwangsläufig per Knopfdruck entmuten, wenn ihr im Sprach-Chat quatschen wollt.

Verwendet ihr ein Headset via USB direkt an der PS5 oder per Klinkenkabel am DualSense, habt ihr außerdem keine schlechtere Performance des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger zu befürchten.

Dann belässt es eure Konsole bei der festgelegten Intensität beider Features, auch, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist.

Kopfhörer ohne eigenes Mikrofon wertet die PS5 übrigens nicht als Headset – in einem solchen Fall müsst ihr also auch das Mikrofon am Controller stummschalten, um das Maximum an Immersion durch Haptik und Trigger zu erhalten.

Sony hat mit Firmware 9.00 am Mikrofon des DualSense geschraubt

Grundsätzlich ist es keine schlechte Idee, für einen verständlichen Voice Chat auf ein richtiges Headset zu wechseln, da ihr somit die Nerven eurer Mitmenschen schont.

Sprachaufnahmen über den DualSense sind aus qualitativer Sicht nämlich eher schlecht, selbst nach der Firmware 9.00, im Zuge derer Sony eine KI-Filterung für Umgebungsgeräusche implementiert hat:

Wir empfehlen daher das Mikrofon eher als Ausweichmöglichkeit zu nutzen, wenn gerade kein Headset griffbereit ist. Dafür hat es zu viele Nachteile, wie eben auch die reduzierten haptischen und adaptiven Controller-Effekte, sofern ihr es am TV, mit Kopfhörern oder im Heimkino eingeschaltet lasst.

Nutzt ihr das Mikrofon am DualSense-Controller überhaupt?