PS5-Controller: Im Astro Bot-Trailer steckt ein neuer DualSense, den ich jetzt unbedingt haben will

Im Astro Bot-Trailer war mir der Dual Speeder ehrlich gesagt nicht groß aufgefallen. Erst als mir das oben beigefügte Konzeptbild auf X unterkam, stach mir das coole Design begeistert ins Auge. Und das heißt bei mir schon was, da ich sonst auf eher schwarze und schlichte Hardware stehe.



Alleine, dass die PS5 weiß ist, ist mir schon etwas zu gewagt...



Umso verblüffter war ich daher von mir selbst, dass ich den DualSense im Astro Bot-Look sofort haben wollte.



Vermutlich spielt da auch die Tatsache mit rein, dass mir die "Augen" im Touchpad das Gefühl geben, hier einen kleinen Spielbegleiter an meiner Seite zu haben. Ein Spielbegleiter, aus dem über den Controller-Lautsprecher ja auch noch Geräusche kommen könnten, der also quasi reden kann.



Aber auch ohne "Augen" finde ich den Look ausnahmsweise mal sehr gelungen. Ich hoffe daher inständig, dass Sony sich die Chance nicht nehmen lässt und diesen PS5-Controller so detailgetreu wie möglich als Sonderedition herausbringt!