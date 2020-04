Die PlayStation 5 erscheint Ende 2020 und wir wissen immer noch nicht, wie die Next Gen-Konsole aussieht. Aber da Sony bereits den DualSense und damit den PS5-Controller enthüllt hat, gehen nun einige Fans sowie Designer frisch und froh ans Werk. Soll heißen: Es gibt zwei ziemlich beeindruckende Design-Entwürfe, die zeigen, wie die PS5 aussehen könnte, wenn sie sich am DualSense-Controller orientiert.

DualSense-Controller inspiriert richtig schicke PS5-Design-Entwürfe

Der DualSense-Look: Sony hat letzte Woche zum ersten Mal einen Blick auf die neue Controller-Generation enthüllt. Der DualSense überrascht dabei mit einem ungewöhnlichen, zweifarbigen Look. Das hat sofort dafür gesorgt, dass viele Fans eigene Designs erstellt haben, zum Beispiel im klassischen DualShock-Design.

Wie sieht die PS5 aus? Die Frage treibt uns wohl so ziemlich alle um. Aber das weiß aktuell wohl nur Sony. Was natürlich niemanden davon abhält, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Das tun zum Beispiel Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) und Jermaine Smit (aka Concept Creator), die für LetsGoDigital eigene Design-Entwürfe entwickelt haben.

Mit beeindruckendem Ergebnis. Die 3D-Renderings der Next Gen-Konsole wirken schon sehr überzeugend. Da sie sich so stark am Look des offiziellen Controllers orientieren, sieht das Gesamtbild gleichzeitig auch sehr realistisch und gar nicht mal so unwahrscheinlich aus.

So könnte die PS5 womöglich aussehen:

Stehend macht der Design-Entwurf für Sonys Next Gen-Konsole PlayStation 5 natürlich auch eine gute Figur. Die Farbgebung der Lightbar passt hier aber nicht ganz hundertprozentig zu dem Blauton, den Sony im offiziellen Blick auf den DualSense-Controller enthüllt hat.

Oder vielleicht sieht die PlayStation 5 auch so oder so ähnlich aus:

Auch Giuseppe Spinelli aka Snoreyn experimentiert sowohl mit einem schwarzen als auch mit einem weißen Design für Sonys kommende PS5.

Insbesondere in Kombination mit dem offiziellen Controller wirkt das Design sehr überzeugend.

Welche Design-Entwürfe der PlayStation 5 gefallen euch bisher am besten?