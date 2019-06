Die Next Gen-Konsolen rücken immer näher. Microsoft bringt die neue Xbox namens Project Scarlett Ende 2020, wann Sonys neue PlayStation erscheint, steht noch nicht offiziell fest. Auch die genauen Specs und Details zum Innenleben kennen wir bislang nur teilweise

Bei einigen Entwicklern soll das aufgrund von Dev-Kits allerdings anders sein. Genau darauf bezieht sich ein ehemaliger IGN-Journalist, wenn er sagt, dass die PS5 leistungsstärker als die Xbox Scarlett werden soll.

PS5-DevKits sind angeblich leistungsstärker als die der Xbox Scarlett

PS5 & Xbox Scarlett: Sony hat seine Next Gen-Konsole zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber schon ein paar Details verraten. Microsoft ließ uns auf der E3 2019 wissen, wann die nächste Xbox mit dem bisherigen Namen Project Scarlett erscheint: Ende nächstes Jahr.

Fest steht, dass die nächste Konsolen-Generation nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Dementsprechend wurden wohl auch schon DevKits an die Entwickler ausgeliefert, damit die bereits an Spielen der nächsten Konsolengeneration arbeiten können.

Genau das greift der ehemalige IGN-Redakteur Colin Moriarty in seinem Podcast auf und erzählt, dass es mehrere Gerüchte gibt, nach denen die PS5-DevKits leistungsstärker sein sollen als die der Xbox Scarlett. Er bezieht sich auf die Berichte von Entwicklern, die bereits DevKits beider Systeme erhalten und geprüft hätten. (via: WCCFTech)

Vorsicht geboten: Selbstverständlich müssen die DevKits nicht ganz genau den Specs entsprechen, die letztlich auch in den fertigen Konsolen stecken. Ihr solltet diese Einordnung also mit der entsprechenden Vorsicht genießen.

Auch Colin Moriarty ist in seinem Podcast skeptisch und äußert Zweifel daran, dass ein System, dass 8k-Auflösungen und Bildraten von bis zu 120 Frames ermöglichen soll, in Sachen Leistung den kürzeren ziehen wird.

Was wir bereits zum Stand im Vergleich zwischen Xbox Scarlett und der PS5 wissen, haben wir hier zusammengefasst.

Was ist mit Lockhart & Anaconda?

Microsoft hat zwar offiziell nichts Derartiges angekündigt, aber es gibt haufenweise Gerüchte dazu, dass auch in Zukunft wieder mehrere unterschiedliche Xbox-Versionen erscheinen sollen. Wie bei Xbox One S und Xbox One X wäre eine leistungsstärker und eine weniger. Im Hinblick auf die Dev-Kits stellt sich natürlich die Frage, ob wirklich verschiedene Fassungen kommen und wenn, welche davon als Dev-Kit ausgeliefert wurde.

Wie schätzt ihr den Vergleich zwischen PS5 & Xbox Scarlett ein?