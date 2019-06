PS5 soll besser sein als Xbox Scarlett? Wartet erstmal ab, sagt Entwickler

Die Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft sind noch nicht mal auf dem Markt. Da nun erste Hardware Specs für die PS5 und Xbox Project Scarlett bekannt sind, beginnen Spieler aber jetzt schon damit, beide Geräte in einen Ring zu werfen und gegeneinander antreten zu lassen.

Vor einiger Zeit kam das Gerücht auf, dass die Devkits der PlayStation 5 sogar leistungsfähiger sein sollen als die der Scarlett. Dieses Gerücht kann momentan natürlich nicht verifiziert werden. Nun schaltet sich Mortal Kombat 11-Director Ed Boon ein und nimmt dem Gerücht nochmals Wind aus den Segeln.

Was sagt der Entwickler? Laut Boon kann jetzt nämlich noch niemand sagen, welche Next-Gen-Konsole letztendlich die Nase vor haben wird.

"Wie ? WIE kann man jetzt schon selbstbewusst ein Statement abgeben, ohne mit der FINALEN Hardware beider Next-Gen-Geräte GEARBEITET zu haben", schreibt der Director des Prügelspiels auf Twitter.

Xbox Scarlet is more powerful than PS5.



PS5 is more powerful than Xbox Scarlet.



How? HOW can anyone confidently make either statement without having WORKED on the FINAL hardware for each?