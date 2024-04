Nur für kurze Zeit: PS5 Disc Edition für nur 350€ im Angebot sichern!

Die PS5 Disc Edition gibt's jetzt zum Spitzenpreis im Refurbished-Angebot. So günstig, wie sie ist, dürfte sie allerdings bald ausverkauft sein.

Wer sich die PS5 möglichst günstig sichern, dabei aber nicht auf das Disc-Laufwerk verzichten möchte, hat jetzt die Chance auf ein hervorragendes Schnäppchen: Über eBay könnt ihr gerade die PS5 Disc Edition generalüberholt zum Spitzenpreis von nur 349,90€ (UVP für Neuware: 549,99€) bei kostenlosem Versand abstauben. Hier geht’s zum Deal:

Der Deal hat kein offizielles Ablaufdatum, aber die verfügbare Menge ist bei solchen Refurbished-Angeboten in der Regel eng begrenzt, sodass sie meist schnell ausverkauft sind. Deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Wer ist der Verkäufer?

Verkäufer ist der größere Händler Favorio, der schon seit Jahren auf eBay aktiv ist und sich vor allem auf den Handel mit gebrauchten und generalüberholten Geräten spezialisiert hat. Der Händler gilt als sehr vertrauenswürdig, die Rezensionen auf eBay sind derzeit zu 99,3 Prozent positiv.

PS5 Slim oder alte Version?

Die PS5 Slim ist deutlich kleiner und schlanker als die alte PS5, ansonsten halten sich die Unterschiede aber in Grenzen.

Bei der angebotenen Konsole handelt es sich nicht um die Ende 2023 erschienene PS5 Slim, sondern um die ältere Version der PlayStation 5. Einen großen Unterschied macht das nicht, die PS5 Slim zeichnet sich schließlich nur durch ihre geringere Größe und durch den etwas größeren Speicherplatz (1TB statt 825GB) aus. Davon abgesehen sind beide Konsolen gleich leistungsfähig, eure Spiele sollten also gleich gut laufen.

Was bedeutet „refurbished“ bei der PS5 Disc Edition?

„refurbished“ oder auch „generalüberholt“ bedeutet im Allgemeinen, dass es sich bei dem Gerät zwar nicht um Neuware handelt, sie aber vom Verkäufer aufbereitet, also überprüft und eventuell repariert, gereinigt oder mit neuem Zubehör oder einer neuen Verpackung ausgestattet wurde.

Im Fall der PS5 Disc Edition handelt es sich laut Favorio um Konsolen aus Warenrücksendungen oder um Vorführgeräte, die nur minimal benutzt wurden und allenfalls leichte Gebrauchsspuren aufweisen können. Dazu gehören beispielsweise Schäden an der Verpackung, nicht mehr original aufgerollte Kabel oder Fingerabdrücke am Gerät. Die Konsole an sich sollte unbeschädigt und von Neuware kaum zu unterscheiden sein.

