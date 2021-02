Erinnert ihr euch noch an die Rücktasten-Erweiterung für den Dualshock 4? Einem Patent nach zu urteilen, arbeitet Sony an einem ähnlichen Zubehör für den DualSense-Controller der Playstation 5. Das berichtet die Seite GamingRoute.

Back Button für den DualSense

So funktionieren die Rücktasten: Sollte die Erweiterung genauso funktionieren wie beim Dualshock 4, wovon auszugehen ist, da das Bild in dem Patentantrag sich kaum unterscheidet, dann wird das Zubehör an der Rückseite des Controllers befestigt. Das Ansatzstück bietet zwei zusätzliche Knöpfe, die leicht mit dem Zeigefinger oder Mittelfinger erreichbar sind. Die Tasten können beliebig belegt werden. Welche Vor- und Nachteile das Ansatzstück bietet, verraten wir euch in unserem Test:

Warum ist es nur ein Gerücht? In dem vorliegenden Patentantrag wird der DualSense nicht explizit erwähnt. Warum wir aber davon ausgehen können, dass es sich um ein neues Produkt handelt, ist das Datum. Eingereicht wurde das Patent am 29. Juni 2020. Das Rücktastenansatzstück für die PS4 ist aber schon seit dem 14. Februar 2020 erhältlich. Eine offizielle Bestätigung müssen wir allerdings noch abwarten.

Für eSports und Zugänglichkeit

Manche mögen sich fragen, wozu sich ein solches Zubehör überhaupt eignet. Zum einen ist es für kompetitive Spieler*innen sinnvoll, da so Funktionen der vorderen Knöpfe nach hinten verlegt werden können. Der Daumen kann jetzt auf dem Analogstick bleiben, während sich die ungenutzten Finger auf der Rückseite um die Back Buttons kümmern.

Zum anderen können Menschen mit körperlichen Einschränkungen von dem Gerät profitieren. Natürlich gehen die Möglichkeiten hier nicht so weit wie etwa beim Xbox Adaptive Controller, aber einigen Gamern dürfte der Aufsatz den Zugang zu ihren Spielen deutlich einfacher machen.

Sind die zusätzlichen Knöpfe für den DualSense für euch interessant?