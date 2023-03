PS5: Neues DualSense-Design will uns mit kecken Sprüchen von LeBron James motivieren

Wann immer Sony neue Designs für den DualSense-Controller vorstellt, scheiden sich gerne mal die Geister. Während die einen sich über einen God of War-Look oder Camo-Farben freuen, sind andere von den beschränkten Design-Optionen für den PS5-Controller eher enttäuscht.

Ähnlich dürfte es wohl auch beim neuesten DualSense-Design aussehen, das Sony jetzt auf dem PlayStation-Blog vorgestellt hat und das aus einer Kollaboration mit dem Sport-Star LeBron James entstanden ist.

Neuer PS5-Controller mit Motivationssprüchen

So sieht der Controller aus: Der DualSense ist in schwarz gehalten und wird von knalligen Designs wie Kronen und Sternen in Grafiti-Optik geziert. Zusätzlich finden sich über den Controller verteilt verschiedene Sprüche wie "Nothing is Given. Everything is Earned. (zu deutsch etwa "Nichts wird geschenkt. Alles ist verdient.") oder "Build. Uplift. Empower." (zu deutsch etwa "Baue auf. Erhebe. Bestärke.")

Die gleichen Design-Elemente zieren auch die Seitenplatten. Zwar werden die Motivationssprüche auf dem Controller garantiert nicht jeden ansprechen, zumindest für Fans des US-amerikanischen Basketballspielers LeBron James könnten sie aber etwas hergeben.

Hier findet ihr weitere DualSense-Designs:

Mehr zum Thema PS5: Dieser neue DualSense ist ein Traum für alle God of War Ragnarök-Fans von Tobias Veltin

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy bekommt eigenen PS5-Controller, aber mich verzaubert er nicht von David Molke

Mehr zum Thema PS5 zeigt neue Farbcollection für alle, die es weniger bunt mögen von Eleen Reinke

Kommt der PS5-Controller auch nach Deutschland?

Ob der DualSense auch zu uns kommen wird, ist noch nicht klar. Aktuell heißt es im Blogeintrag nur, dass Fans den Controller im Verlauf des Jahres in "ausgewählten Märkten" über direct-playstation.com kaufen können. Wir haben daher bei Sony nachgefragt, ob der DualSense auch zu uns kommt.

Zumindest dürfte das aber nicht das letzte neue Design in den nächsten Monaten sein. Immerhin ist der LeBron-Controller Teil der "PlayStation Playmakers"-Kollaboration, einer Zusammenarbeit von Sony mit ausgewählten Sportler*innen, Schauspieler*innen und Entertainern. Dann könnte es auch für den PS5-Controller bald endlich eine größere Auswahl an Designs geben.

Wie findet ihr den Look des neuen DualSense-Controllers?