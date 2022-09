PS5: Dieser neue DualSense ist ein Traum für alle God of War Ragnarök-Fans

Für alle, die sehnsüchtig auf God of War Ragnarök warten, hatte die State of Play im September 2022 einiges zu bieten. Denn es wurde nicht nur ein neuer Trailer zum kommenden Action-Spiel für die PS5 und PS4 gezeigt, sondern auch eine limitierte Special Edition des DualSense-Controllers angekündigt.

Farblich treffen auf dem Eingabegerät ein dunkles blau und weiß zusammen, laut dem deutschen PlayStation-Blog wurde das Design dabei von der nordischen Welt Midgard inspiriert. Das wohl auffälligste optische Detail gibt es auf dem Touchpad zu sehen. Dort prangen nämlich eine Wolf- sowie eine Bären-Insignie, stellvertretend für Kratos und seinen Sohn Atreus.

Der God of War-DualSense kommt in limitierter Auflage auf den Markt und soll am 9. November erscheinen – pünktlich also zum Launch von God of War Ragnarök. Vorbestellbar wird der Controller ab dem 27. September sein, eine Preisempfehlung ist noch nicht bekannt.

Den oben erwähnten neuen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

DualSense Edge-Ankündigung erst wenige Wochen her

Die letzte Controller-Ankündigung von Sony liegt noch gar nicht lange zurück. Denn während der Opening Night Live zum Auftakt der gamescom wurde der DualSense Edge angekündigt, der hauseigene Pro-Controller für die PS5. Der setzt unter anderem auf wechselbare Stick-Elemente, alles Weitere zum Controller erfahrt ihr in unserer Übersicht:

Noch mehr Infos von der State of Play im September 2022

Neben den God of War-News hatte die State of Play auch noch zahlreiche weitere neue Infos zu bieten. So wurde unter anderem das Fighting Game Tekken 8 angekündigt und mit Rise of the Ronin wurde ein neues PS5-Exclusive der Nioh-Macher enthüllt. Einen Überblick über alle wichtigen Ankündigungen und Trailer der State of Play findet ihr in unserem Roundup-Artikel.

Was haltet ihr von dem God of War-Controller?