Sony hält sich bezüglich des PS4-Nachfolgers noch bedeckt. Alles, was wir bislang zum Thema PlayStation 5 finden, sind zahlreiche Gerüchte und Spekulationen. Nun ist ein Bild aufgetaucht, das angeblich den DualShock 5-Controller zeigt.

Das soll der Dualshock 5 sein - aber Vorsicht

Das Bild wurde unter anderem auf dem Beyond 3D Forum und auf 4 Chan geteilt. Bei letzterer Quelle sollten allerdings die Alarmglocken klingeln, denn vertrauenswürdig ist diese mit Sicherheit nicht.

Wir wissen natürlich nicht konkret, dass es sich bei dem unteren Bild um einen Fake handelt, skeptisch sind wir allemal. Solange Sony keine offiziellen Infos herausrückt, müssen wir eben mit Fälschungen rechnen. Auch wenn die Lichtreflexionen auf dem unteren Bild auf ein echtes Design hindeuten.

Interessant ist der Look des vermeintlichen PS5-Controllers natürlich dennoch. Im direkten Vergleich zum DualShock 4 sticht die bulligere, mehr am Xbox-Gamepad orientierte Optik direkt ins Auge. In der Mitte des Controllers könnte sich zudem kein Touchpad, sondern ein Display befinden.

In den Foren wird spekuliert, dass es sich hier um einen Controller aus dem DevKit der PlayStation 5 handeln soll. Allerdings beruht die Annahme, dass sich Entwicklerpakete der Next-Gen-Konsole im Umlauf befinden, ebenfalls nur auf einem Gerücht. DevKit-Controller weichen in der Regel vom finalen Design ab.

Ebenfalls wird vermutet, dass es sich bei dem Controller auf dem obigen Bild einfach nur um ein umgestaltetes Modell des Nacon Revolution Pro Controllers handelt. Ein Gerät eines Drittherstellers.