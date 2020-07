PS5 in 24-Karat Gold: Englische Firma bietet Luxus-Variante an

Euch gefällt das schwarz-weiße Design der PS5 nicht? Dann holt sie euch doch einfach in Gold. Das Unternehmen Truly Exquisit bietet Luxus-Versionen der PS5 an, die im Dezember erhältlich sein sollen.