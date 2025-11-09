PS5-Geheimtipp jetzt im Angebot: Dieses gruselige Action-Rollenspiel schickt euch 300 Jahre in die Vergangenheit!

Lust auf eine gruselige Geisterjagd für PS5? Dann könnt ihr euch jetzt dieses Action-Rollenspiel günstig schnappen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade das wahrscheinlich gruseligste PS5-Rollenspiel des letzten Jahres günstig schnappen. Das Action-RPG, das euch in eine düstere Vergangenheit schickt, bekommt ihr dort jetzt rund 55 Prozent günstiger im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store. Wie lange das Angebot gilt, verrät Amazon nicht. Hier findet ihr es:

Falls der Geheimtipp nicht das Richtige für euch ist oder ihr zu den Wenigen gehört, die ihn schon besitzen, gibt es bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere düstere PS5-Spiele günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Koloniale Geisterjagd: Das bietet das düstere Action-Rollenspiel für PS5

Es geht hier um Banishers: Ghosts of New Eden. Das vom Studio Don't Nod (Life is Strange, Vampyr) stammende Action-Rollenspiel schickt euch in die amerikanischen Kolonien des Jahres 1695, genauer gesagt ins heutige Massachusetts. Dort übernehmt ihr den Job eines Geisterjägers, wobei ihr ähnlich wie in The Witcher die Geister erst mal durch etwas Detektivarbeit aufstöbern müsst, bevor ihr sie dann in spektakulären Kämpfen erledigen könnt.

Allerdings ist der Kampf nicht die einzige Lösung. Jeder Geist hat seine eigene Geschichte, die ihr während eurer Recherche kennenlernt, und manchmal stellt sich heraus, dass nicht die Toten, sondern die Lebenden die Bösen sind. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch daher auf die Seite der Geister stellen und stattdessen die Lebenden ins Jenseits befördern, müsst aber mit den Folgen leben, die eure Entscheidungen auf den Verlauf der Handlung haben.

Die stimmungsvolle, düstere Welt ist eines der Highlights von Banishers: Ghosts of New Eden.

Im Kampf setzt ihr nicht nur verschiedene Nahkampf- und Schusswaffen, sondern auch die übersinnlichen Fähigkeiten eurer Assistentin Antea ein. Diese ist nach ihrem mysteriösen Tod nämlich selbst zu einem Geist geworden. Während ihr weiter eurer Arbeit nachgeht, stellt ihr Nachforschungen an, um diesen Todesfall aufzuklären.

Das große Highlight von Banishers ist übrigens die dichte Atmosphäre der Spielwelt. Diese ist zwar nicht riesig, obwohl es sich im Grunde sogar um eine Open World handelt. Dafür setzt sie ihr Setting aber durch das stilsichere Artdesign der wilden, rauen Landschaften und der oft heruntergekommenen Holzgebäude sehr stimmungsvoll um. Wer Lust auf ein packendes, storybasiertes Singleplayer-Erlebnis hat, ist hier daher genau richtig.